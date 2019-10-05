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РИА Новости

Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации

11:45 05.10.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкУчастники протестов в Гонконге
Участники протестов в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что действия радикальных протестующих держат общество в страхе, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
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В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции. А в пятницу началась новая волна - многотысячные акции протеста - после того, как Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступил в силу в полночь по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
В субботу Кэрри Лам раскритиковала радикальные действия протестующих и заявила, что они наполовину парализовали Гонконг и держат всех в страхе. Правительство специального района намерено решительно пресекать такие действия, добавила она.
"Закон о запрете на сокрытие лица применяется во многих прогрессивных государствах Европы и Америки, в последние дни большое количество бунтовщиков нарушили спокойствие Гонконга, это повлияло на жителей", - заявила Кэрри Лам.
Она также выразила надежду, что зарубежные официальные лица поймут суть дела, и повторила, что сейчас Гонконг столкнулся с беспрецедентной волной насилия. Правительство должно предпринять решительные правовые меры, чтобы восстановить мир и спокойствие, сказала она.
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