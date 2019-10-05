В Северной Осетии инспектора УФСИН заподозрили в халатности

ПЯТИГОРСК, 5 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении инспектора УФСИН по Северной Осетии, которая не предупредила следствие о том, что обвиняемый в убийстве бывшей жены ранее нарушил режим домашнего ареста, сообщает следственное управление СК по региону.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Владикавказа, который пытался убить свою бывшую жену из-за ревности. Кадры с камер видеонаблюдения попали в социальные сети. На них мужчина склонился над сидящей на стуле женщиной, стал размахивать телефоном, хватать девушку за руки, потом достал нож и начал наносить удары, девушка отчаянно сопротивлялась. Как сообщили в МВД по региону, девушка позже скончалась в больнице.

"В отношении старшего инспектора Иристонского межмуниципального филиала ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН РФ по РСО-Алания" 37-летней майора внутренней службы возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления, по статье УК РФ "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", - сказано в сообщении.

По данным следствия, 13 сентября 2019 года обвиняемый в убийстве бывшей супруги нарушил ограничения, связанные с мерой пресечения в виде домашнего ареста, избранной в отношении него судом за ранее совершенное особо тяжкое преступление.

"Однако подозреваемая вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей своевременно не проинформировала следственный орган, в чьем производстве находилось уголовное дело в отношении обвиняемого. В связи с чем следователем не принято мер к изменению меры пресечения на более строгую - в виде заключения под стражу. В результате 18 сентября 2019 года обвиняемый, вновь нарушил меру пресечения, приехал на работу к бывшей супруге и убил ее", - отмечает СУСК.