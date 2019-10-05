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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган заявил о готовности Турции к операции в Сирии

11:27 05.10.2019 (обновлено: 12:38 05.10.2019)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadТурецкая бронетехника в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд, Сирия. 4 октября 2019
Турецкая бронетехника в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд, Сирия. 4 октября 2019
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Турецкая бронетехника в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд, Сирия. 4 октября 2019
АНКАРА, 5 окт — РИА Новости. Турецкие военные готовы начать операцию на севере Сирии, к востоку от Евфрата, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы провели подготовку, выполнили планы действий, дали необходимые инструкции. Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха", — сказал он, выступая перед функционерами правящей Партии справедливости и развития в городе Кызылджахамам.
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Целью операции Эрдоган назвал очистку приграничной сирийской территории от Сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности.
При этом президент Турции подчеркнул, что США, которые поддерживают курдов, должны ответить на вопрос, признают ли они их террористической организацией.
"Турция уже сыта обещаниями, она достаточно долго терпела. Мы понимаем, что идеи о проведении совместного с США наземного и воздушного патрулирования в Сирии затягивают реализацию плана по созданию зоны безопасности. Мы хотим принести мир на восток от Евфрата", — добавил Эрдоган.
В августе в Анкаре прошли турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии. Тогда стороны договорились создать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне. Однако, как позже заявлял Эрдоган, если США будут затягивать формирование зоны, Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион.
Официальный Дамаск выступил категорически против турецко-американского соглашения, заявив, оно представляет собой вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии и принципов международного права.
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Война в СирииВойна в СирииТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Предавая союзников,да и по большому счёту, свои собственные интересы,запросто можешь снова получить"нож в спину"(Су-24).С-400 уже поставили недосоюзникам,следущее что,Су-57 или"Калибры"?
5 октября, 12:37
alf semenovitsh
1010014
Работайте братья! Хотя Асад против, но он уже номинальный.
5 октября, 12:01
Ант Антов
500009
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