Эрдоган заявил о готовности Турции к операции в Сирии

АНКАРА, 5 окт — РИА Новости. Турецкие военные готовы начать операцию на севере Сирии, к востоку от Евфрата, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы провели подготовку, выполнили планы действий, дали необходимые инструкции. Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха", — сказал он, выступая перед функционерами правящей Партии справедливости и развития в городе Кызылджахамам.

Целью операции Эрдоган назвал очистку приграничной сирийской территории от Сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности.

При этом президент Турции подчеркнул, что США, которые поддерживают курдов, должны ответить на вопрос, признают ли они их террористической организацией.

"Турция уже сыта обещаниями, она достаточно долго терпела. Мы понимаем, что идеи о проведении совместного с США наземного и воздушного патрулирования в Сирии затягивают реализацию плана по созданию зоны безопасности. Мы хотим принести мир на восток от Евфрата", — добавил Эрдоган.

В августе в Анкаре прошли турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии. Тогда стороны договорились создать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне. Однако, как позже заявлял Эрдоган, если США будут затягивать формирование зоны, Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион.