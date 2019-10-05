В Ираке задержаны порядка 450 демонстрантов, сообщили правозащитники

КАИР, 5 окт - РИА Новости. Порядка 450 человек были задержаны в ходе протестов в Ираке, продолжающихся с 1 октября, сообщил РИА Новости глава иракских правозащитников Мустафа Саадун. Половина остаются в тюрьмах до сих пор.

В Ираке с 1 октября продолжаются народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди. Ни одна партия или политический лидер не заявляли о том, что стоят за этими протестами. Верховный комиссар ООН по правам человека потребовал немедленного и открытого расследования гибели мирных демонстрантов в Ираке.

"450 человек задержаны, отпустили примерно половину", - сказал Саадун.