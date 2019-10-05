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РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

10:56 05.10.2019 (обновлено: 13:02 05.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСнегопад в Санкт-Петербурге
Снегопад в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".
По его словам, уменьшается промежуток времени между теми периодами, когда температура переходит к устойчивым отрицательным и к устойчивым положительным значениям. Так, за последние годы январские температуры в Москве повысились в среднем на два градуса. Такая же тенденция наблюдается и летом, но проявляется не так интенсивно.
Вильфанд также отметил, что в этом году июнь был очень жарким, на три градуса выше нормы, а июль оказался холодным — на полтора градуса ниже нормы. Осень же в нынешнем году изменчивая: первая половина сентября была очень теплой, а вторая — холодной.
В эти выходные, как ожидают синоптики, к столице подойдет холодный фронт. В субботу в столице будет около 10-11 градусов, в воскресенье — не выше +9. Ночью ожидается понижения до нуля — плюс пяти, возможен мокрый снег.
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992025211057
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Роман ВильфандГидрометцентр
Популярные комментарии
Да Вы, господин Вильфанд, просто сказочник!
5 октября, 11:34
salivina
930003
Пусть переселится на пару лет в Сибирь. Что потом будет рассказывать?
5 октября, 11:39
salivina
1210001
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