В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".
По его словам, уменьшается промежуток времени между теми периодами, когда температура переходит к устойчивым отрицательным и к устойчивым положительным значениям. Так, за последние годы январские температуры в Москве повысились в среднем на два градуса. Такая же тенденция наблюдается и летом, но проявляется не так интенсивно.
Вильфанд также отметил, что в этом году июнь был очень жарким, на три градуса выше нормы, а июль оказался холодным — на полтора градуса ниже нормы. Осень же в нынешнем году изменчивая: первая половина сентября была очень теплой, а вторая — холодной.
В эти выходные, как ожидают синоптики, к столице подойдет холодный фронт. В субботу в столице будет около 10-11 градусов, в воскресенье — не выше +9. Ночью ожидается понижения до нуля — плюс пяти, возможен мокрый снег.