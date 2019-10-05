В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд . Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете"

По его словам, уменьшается промежуток времени между теми периодами, когда температура переходит к устойчивым отрицательным и к устойчивым положительным значениям. Так, за последние годы январские температуры в Москве повысились в среднем на два градуса. Такая же тенденция наблюдается и летом, но проявляется не так интенсивно.

Вильфанд также отметил, что в этом году июнь был очень жарким, на три градуса выше нормы, а июль оказался холодным — на полтора градуса ниже нормы. Осень же в нынешнем году изменчивая: первая половина сентября была очень теплой, а вторая — холодной.