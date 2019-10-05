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РИА Новости

Ракету "Протон-М" со спутниками установили на стартовый стол

10:51 05.10.2019
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© Фото : РоскосмосРакета "Протон-М"
Ракета Протон-М
© Фото : Роскосмос
Ракета "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Ракета "Протон-М" с европейским и американским спутниками установлена на стартовый стол на космодроме Байконур, сообщает в субботу Роскосмос.
"Сегодня утром, 5 октября, в соответствии с графиком работ выполнена транспортировка ракеты космического назначения с технологической заправочной площадки на стартовый комплекс площадки №200 космодрома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого к ракете подвели агрегат обслуживания, и специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня.
Запуск европейского телекоммуникационного спутника Eutelsat 5 West B и американского технологического аппарата Mission Extension Vehicle-1 ракетой "Протон-М" планировался на 30 сентября. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса, старт был отложен вследствие того, что "потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонного блока".
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Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уточнил, что проблема была связана с взаимодействием российской системы управления разгонного блока с электроникой космических аппаратов, которые будут выведены в ходе предстоящего пуска.
Он отметил, что после обнаружения замечания специалисты рассматривали 18 октября как возможную дату пуска, но так как проблема уже решена, пуск можно будет провести раньше. Пуск намечен на 9 октября.
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Протон-МКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
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