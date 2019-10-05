Ракету "Протон-М" со спутниками установили на стартовый стол

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Ракета "Протон-М" с европейским и американским спутниками установлена на стартовый стол на космодроме Байконур, сообщает в субботу Роскосмос.

"Сегодня утром, 5 октября, в соответствии с графиком работ выполнена транспортировка ракеты космического назначения с технологической заправочной площадки на стартовый комплекс площадки №200 космодрома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого к ракете подвели агрегат обслуживания, и специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня.

Запуск европейского телекоммуникационного спутника Eutelsat 5 West B и американского технологического аппарата Mission Extension Vehicle-1 ракетой "Протон-М" планировался на 30 сентября. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса, старт был отложен вследствие того, что "потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонного блока".

Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уточнил, что проблема была связана с взаимодействием российской системы управления разгонного блока с электроникой космических аппаратов, которые будут выведены в ходе предстоящего пуска.