Названы самые распространенные в России автомобили

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" назвали наиболее распространенные в России марки автомобилей.
Аналитики обработали данные парка зарегистрированных легковушек на 1 июля. Лидером списка стал седан LADA 2107 — к середине года в стране насчитывалось 1,7 миллиона "семерок".
На втором месте LADA 2106 — полтора миллиона машин. Замкнул тройку лидеров внедорожник Lada 4x4 (1,2 миллиона).
Отмечается, что только у этих трех моделей парк превышает миллион авто. Другие участники первой десятки до этой отметки не дотянули. В нее вошли LADA 2109, LADA 2110, Kia Rio, LADA 2114, Hyundai Solaris, Ford Focus и LADA 2105.
Всего к 1 июля в России числилось около 44 миллионов зарегистрированных легковых автомобилей.
12 августа, 14:14РИА НовостиНазваны самые популярные подержанные автомобили в России