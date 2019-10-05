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РИА Новости

Названы самые распространенные в России автомобили

10:48 05.10.2019 (обновлено: 13:26 05.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобильное движение на Зубовском бульваре в Москве
Автомобильное движение на Зубовском бульваре в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобильное движение на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" назвали наиболее распространенные в России марки автомобилей.
Аналитики обработали данные парка зарегистрированных легковушек на 1 июля. Лидером списка стал седан LADA 2107 — к середине года в стране насчитывалось 1,7 миллиона "семерок".
На втором месте LADA 2106 — полтора миллиона машин. Замкнул тройку лидеров внедорожник Lada 4x4 (1,2 миллиона).
Отмечается, что только у этих трех моделей парк превышает миллион авто. Другие участники первой десятки до этой отметки не дотянули. В нее вошли LADA 2109, LADA 2110, Kia Rio, LADA 2114, Hyundai Solaris, Ford Focus и LADA 2105.
Всего к 1 июля в России числилось около 44 миллионов зарегистрированных легковых автомобилей.
Новая Lada Granta
12 августа, 14:14РИА Новости
Названы самые популярные подержанные автомобили в России
47492114
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FocusАвтостатАвтоLadaВАЗ 2110ВАЗ 2109Kia RioВАЗ 2114Hyundai SolarisВАЗ 2107Ford MotorЭкономика
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