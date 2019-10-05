Названы самые распространенные в России автомобили

Аналитики обработали данные парка зарегистрированных легковушек на 1 июля. Лидером списка стал седан LADA 2107 — к середине года в стране насчитывалось 1,7 миллиона "семерок".

Отмечается, что только у этих трех моделей парк превышает миллион авто. Другие участники первой десятки до этой отметки не дотянули. В нее вошли LADA 2109, LADA 2110, Kia Rio, LADA 2114, Hyundai Solaris, Ford Focus и LADA 2105.