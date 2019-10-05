Медведев: учителя школы №305 Петербурга вдохновляют на успехи

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив средней общеобразовательной школы №305 Санкт-Петербурга с юбилеем, отметив, что учителя здесь становится для учеников настоящими наставниками, а также вдохновляют детей на успехи.

Медведев был учеником школы №305 в Санкт-Петербурге, которая 5 октября отмечает 50-летие.

"С большой теплотой вспоминаю школьные годы и наших замечательных преподавателей. На протяжении всего пути - от линейки в первом классе до последнего звонка - мы чувствовали их поддержку. Настоящие наставники, они не просто давали нам знания, но и вдохновляли на успехи", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

По словам главы правительства, во время его обучения в школе, преподаватели своим личным примером показывали, как много значат добро и справедливость, учили мыслить, отстаивать собственное мнение, а главное - познавать мир, искать и находить свое призвание.