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РИА Новости

Медведев: учителя школы №305 Петербурга вдохновляют на успехи

10:45 05.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Дмитрий Медведев во время записи нового видеобращения для личного блога
Президент РФ Дмитрий Медведев во время записи нового видеобращения для личного блога
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив средней общеобразовательной школы №305 Санкт-Петербурга с юбилеем, отметив, что учителя здесь становится для учеников настоящими наставниками, а также вдохновляют детей на успехи.
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Медведев был учеником школы №305 в Санкт-Петербурге, которая 5 октября отмечает 50-летие.
"С большой теплотой вспоминаю школьные годы и наших замечательных преподавателей. На протяжении всего пути - от линейки в первом классе до последнего звонка - мы чувствовали их поддержку. Настоящие наставники, они не просто давали нам знания, но и вдохновляли на успехи", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
По словам главы правительства, во время его обучения в школе, преподаватели своим личным примером показывали, как много значат добро и справедливость, учили мыслить, отстаивать собственное мнение, а главное - познавать мир, искать и находить свое призвание.
"В нашей школе по-прежнему работают люди, которые умеют найти подход к любому ребенку, увидеть в нем лучшие качества и раскрыть его таланты. Здесь созданы все условия для интересной учебы, занятий спортом и творческого развития. Выпускники 305-й школы чувствуют себя уверенно в любом вузе, во всех профессиях", - добавил Медведев.
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Дмитрий МедведевСанкт-ПетербургОбразование - ОбществоДень учителя
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