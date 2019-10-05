Число погибших в ходе протестов в Ираке превысило 70 человек, сообщили СМИ

Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде, Ирак. 3 октября 2019

КАИР, 5 окт - РИА Новости. Число погибших в результате народных протестов в Ираке, продолжающихся с 1 октября, достигло 73 человек, более 3 тысяч пострадали, сообщило иракское информагентство ВАИД со ссылкой на правозащитные источники.

В Ираке с 1 октября продолжаются народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди.