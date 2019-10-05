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РИА Новости

Число погибших в ходе протестов в Ираке превысило 70 человек, сообщили СМИ

10:44 05.10.2019
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© REUTERS / Wissm al-OkiliДемонстранты во время комендантского часа в Багдаде, Ирак. 3 октября 2019
Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде, Ирак. 3 октября 2019
© REUTERS / Wissm al-Okili
КАИР, 5 окт - РИА Новости. Число погибших в результате народных протестов в Ираке, продолжающихся с 1 октября, достигло 73 человек, более 3 тысяч пострадали, сообщило иракское информагентство ВАИД со ссылкой на правозащитные источники.
В Ираке с 1 октября продолжаются народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди.
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Ни одна партия или политический лидер не заявляли о том, что стоят за этими протестами. Верховный комиссар ООН по правам человека потребовал немедленного и открытого расследования гибели мирных демонстрантов в Ираке.
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