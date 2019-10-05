Врач рассказал, как снизить давление без лекарств

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Повышенное кровяное давление можно нейтрализовать естественным путем, пишет портал " Повышенное кровяное давление можно нейтрализовать естественным путем, пишет портал " Медикфорум " со ссылкой на директора Университетской клиники Мангейма и председателя Немецкой лиги гипертонии Бернхарда Крамера.

По его словам, коррекция образа жизни является эффективной мерой в борьбе с гипертонией и позволяет значительно снизить количество принимаемых лекарств. Даже 150 минут легких тренировок в течение недели будут очень полезны для сердца.

Крамер отметил, что у большинства гипертоников наблюдается избыточный вес, поэтому похудение будет способствовать снижению давления.

Врач также посоветовал отказаться от потребления большого количества соли, заменив ее специями.