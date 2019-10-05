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РИА Новости

Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

10:06 05.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗдание, разрушенное вследствие обстрела, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
Здание, разрушенное вследствие обстрела, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские силовики 28 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 14 нарушении со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 28 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 70 мин и снарядов, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 352 единицы", - добавил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Нестор Шуфрич
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная Республика
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