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РИА Новости

В Кашмире не менее десяти человек пострадали из-за подрыва гранаты

10:06 05.10.2019
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт - РИА Новости. По меньшей мере 10 человек пострадали в результате взрыва гранаты, который прогремел в субботу в городе Анантнаге в подконтрольной Индии части Кашмира, сообщает полиция региона.
Подробностей происшествия правоохранительные органы не приводят, отмечая лишь, что среди раненых есть полицейский и журналист.
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Между тем, как сообщают местные СМИ, подрыв гранаты, предположительно, совершили члены одной из действующих в Кашмире террористических ячеек. Теракт был совершен вблизи одного из правительственных зданий. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает.
Полиция ведет расследование случившегося и поиск преступников. Район взрыва оцеплен, правоохранители допрашивают свидетелей происшествия.
Ни одна из действующих в Кашмире экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
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