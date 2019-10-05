В Кашмире не менее десяти человек пострадали из-за подрыва гранаты

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт - РИА Новости. По меньшей мере 10 человек пострадали в результате взрыва гранаты, который прогремел в субботу в городе Анантнаге в подконтрольной Индии части Кашмира, сообщает полиция региона.

Подробностей происшествия правоохранительные органы не приводят, отмечая лишь, что среди раненых есть полицейский и журналист.

Между тем, как сообщают местные СМИ, подрыв гранаты, предположительно, совершили члены одной из действующих в Кашмире террористических ячеек. Теракт был совершен вблизи одного из правительственных зданий. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает.

Полиция ведет расследование случившегося и поиск преступников. Район взрыва оцеплен, правоохранители допрашивают свидетелей происшествия.