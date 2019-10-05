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РИА Новости

Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52

10:06 05.10.2019 (обновлено: 12:59 05.10.2019)
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Летчики армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" уничтожили колонну техники на учениях под Хабаровском. Кадры маневров опубликовал телеканал "Звезда".
Экипажи "Аллигаторов" выполнили боевые стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами, а также из пушечного вооружения.
Время на поиск и уничтожение целей было ограничено. Отмечается, что такой навык необходим пилотам при сопровождении транспортных вертолетов и при разведке.
Ка-52 "Аллигатор" — российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения, способный поражать бронированную технику, наземные и воздушные цели. Вооружен автоматической пушкой 2А42, неуправляемыми и управляемыми авиационными ракетами, авиабомбами.
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ЗвездаВосточный военный округКа-52 "Аллигатор"ХабаровскБезопасность
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