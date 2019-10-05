Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52

Экипажи "Аллигаторов" выполнили боевые стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами, а также из пушечного вооружения.

Время на поиск и уничтожение целей было ограничено. Отмечается, что такой навык необходим пилотам при сопровождении транспортных вертолетов и при разведке.