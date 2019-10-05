Избирателей на парламентских выборах в ОАЭ встречают цветами и конфетами

ДОХА, 5 кот - РИА Новости. Около 40 избирательных участков открылись в субботу в Объединенных Арабских Эмиратах на выборах в Федеральный национальный совет (ФНС) - парламент ОАЭ с преимущественно консультативными функциями, желающих проголосовать встречают цветами и конфетами, сообщил телеканал Абу-Даби.

Эмиратский парламент состоит из 40 членов, срок их полномочий - четыре года. Половина из них избирается прямым тайным голосованием, вторая половина назначается правителями семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ.

Телеканал показал, как перед тем, как пойти в кабинку для голосования, одна из избирательниц получила розовую розу и конфету. Право выбирать депутатов парламента имеют 330 тысяч эмиратцев.

За двадцать депутатских мест развернулась острая борьба: на них претендуют 479 эмиратцев, 180 из них - женщины. В соответствии с президентской резолюцией, женщины должны занимать в ФНС 50% мест. Члены Федерального национального совета представляют население ОАЭ из каждого эмирата. Количество мест, получаемых представителями каждого эмирата, пропорционально его населению: самые большие эмираты-города Абу-Даби и Дубай - по восемь человек; Шарджа и Рас-эль-Хайма - по шесть; Аджман, Фуджейра, Умм-эль-Кайвайн - по четыре человека. Право избирать и быть избранными имеют лица, являющиеся жителями одного из эмиратов и достигшие возраста 25 лет (минимальный возраст зависит от решения правителя эмирата).

Как рассказала газета The National, первым на выборах в ФНС в столичном эмирате Абу-Даби проголосовал 22-летний студент Мухаммед аль-Маакум. Он сказал, что "просто выполнил свой гражданский долг", и "процесс был элементарным". Некоторые избирательницы специально пришли на выборы, чтобы поддержать кандидатов-женщин. Жительница из эмирата Рас-эль-Хайма Аиша аш-Шаххи заявила: "Я здесь, чтобы в целом поддержать женщин".