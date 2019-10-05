В Подмосковье убили 17-летнюю студентку

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, на теле погибшей обнаружены множественные колото-резаные ранения. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Как отмечает РЕН ТВ , при осмотре на теле также нашли следы удушения.