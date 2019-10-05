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РИА Новости

В Подмосковье убили 17-летнюю студентку

09:53 05.10.2019 (обновлено: 12:34 05.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По ее словам, на теле погибшей обнаружены множественные колото-резаные ранения. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Как отмечает РЕН ТВ, при осмотре на теле также нашли следы удушения.
По данным телеканала, родители девушки находились в другом городе и после сообщений о смерти дочери экстренно возвращаются домой.
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