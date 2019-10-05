В Ростовской области поймали мужчину, сбежавшего из колонии-поселения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт - РИА Новости. Правоохранители при содействии местных жителей поймали мужчину, который месяц назад сбежал из колонии-поселения в Новочеркасске Ростовской области, сообщает ГУФСИН России по области.

Осужденный сбежал 25 августа. Областной СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность".

"Четвертого октября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов при содействии местных жителей задержан осужденный, совершивший побег из-под надзора с участка колонии-поселения", - говорится в информации. Беглеца задержали в Заветинском районе области.

Как ранее сообщал РИА Новости представитель областного ГУФСИН, в 2005 году мужчина был осужден по статьям об убийстве и причинении вреда здоровью средней тяжести к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Срок заключения истекал в 2022 году. Однако в прошлом году суд изменил ему режим содержания со строгого на колонию-поселение.