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РИА Новости

В Ростовской области поймали мужчину, сбежавшего из колонии-поселения

09:50 05.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт - РИА Новости. Правоохранители при содействии местных жителей поймали мужчину, который месяц назад сбежал из колонии-поселения в Новочеркасске Ростовской области, сообщает ГУФСИН России по области.
Осужденный сбежал 25 августа. Областной СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность".
"Четвертого октября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов при содействии местных жителей задержан осужденный, совершивший побег из-под надзора с участка колонии-поселения", - говорится в информации. Беглеца задержали в Заветинском районе области.
Как ранее сообщал РИА Новости представитель областного ГУФСИН, в 2005 году мужчина был осужден по статьям об убийстве и причинении вреда здоровью средней тяжести к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Срок заключения истекал в 2022 году. Однако в прошлом году суд изменил ему режим содержания со строгого на колонию-поселение.
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Администрация колонии-поселения в 2019 году ходатайствовала, чтобы ему изменили режим содержания на строгий из-за нарушения правил распорядка. Суд принял такое решение, и 27 августа оно должно было вступить в силу, то есть осужденного должны были этапировать в колонию строгого режима. За два дня до этого он сбежал.
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