Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T09:36Z
https://ria.ru/20191005/1559462962.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154923/78/1549237889_0:229:3234:2048_1036x0_80_0_0_b79a6fd386d0b91f00a743fac4aacbf3.jpg
РИА Новости

Страховщики оценили шансы выжить в авариях на разных видах транспорта

09:36 05.10.2019
1477
CC0 / Tricia123 / Вертолет
Вертолет
CC0 / Tricia123 /
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Страховщики сравнили шансы выжить в авариях на разных видах транспорта, сообщает РБК со ссылкой на статистику Национального союза страховщиков ответственности.
Как рассказала агентству вице-президент союза Светлана Гусар, вертолеты являются самым опасным видом транспорта. В случае крушения вертолета соотношение погибших и раненых составляет один к одному.
При аварии на морском или речном судне на одного погибшего приходится 13 раненых, автобусе – 26, поезде – 44, троллейбусе – 46.
По данным союза, больше всего шансов выжить у пассажиров трамвая: при аварии с его участием на одного погибшего приходится 115 раненых.
Статистика не учитывает аварии на автомобилях, поскольку они не попадают под страхование обязательной гражданской ответственности перевозчиков.
Девушка делает селфи на борту самолета
6 мая, 18:38ЧП в Шереметьево
Эксперт рассказал, как повысить шансы выжить в авиапроисшествии
851412
Обсудить 0
Национальный союз страховщиков ответственностиОбщество
Рекомендуем
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
РИА
Новости
Полиция
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Новорожденный
В Казахстане врачи вместо реанимации отправили новорожденного в холодильник
Измерение артериального давления
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Лента
новостей
Урок
Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников
Сцена шоу Голос
Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Экоактивистка из США призвала есть детей
"Бомбежка России не поможет": активистка из США пожаловалась на экологию
Мужчина едет на электросамокате
СМИ сообщили о поправках к ПДД из-за электросамокатов и гироскутеров
Автомобильное движение на Зубовском бульваре в Москве
Названы самые распространенные в России автомобили
Этци (Отци) — ледяная мумия, найденная в Альпах в 1991 году
Археологи нашли свидетельства самых ужасных в истории пыток и убийств
Операция в онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина
Руководство онкоцентра имени Блохина прокомментировало конфликт с врачами
Снегопад в Санкт-Петербурге
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
Летающий автомобиль
Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Тбилиси тысячи человек пришли попрощаться с композитором Канчели
13:20В Мексике туристка потеряла руку во время сафари по бездорожью
13:17Балетная труппа Мариинского театра открывает гастроли в США
13:14Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова
13:10Актриса Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
12:58Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены
12:55Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
12:55Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров
12:53Военных спутников в России в полтора раза больше, чем гражданских
12:51В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони
12:49ВКС "реанимировали" на орбите три российских спутника в апреле и мае
12:41В России разрабатывают защиту спутников от радиоэлектронного воздействия
12:38В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
12:35Власти Венгрии массово изымают паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
12:19В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019
12:18Эксперт прокомментировал идею внести поправки в ПДД по самокатам и сигвеям
12:11МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено
11:59Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем
11:46СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек под Самарой
11:45Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации
Лента новостейМолния