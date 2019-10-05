Пожарный надзор решит, как наказать ставропольца за пожар из-за курения

ПЯТИГОРСК, 5 окт - РИА Новости. Государственный пожарный надзор по Изобильненскому городскому округу решит, какое наказание понесет житель Ставрополья после пожара, возникшего из-за неосторожного курения, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

"Органом дознания отдела государственного пожарного надзора по Изобильненскому городскому округу завершена проверка по факту пожара, произошедшего 3 октября на балконе многоэтажного жилого в городе Изобильном. В ходе проверки установлено, причина пожара - неосторожность при курении. Виновное лицо установлено", - отметил Дегтярев.

По его словам, в отношении виновного лица составлен протокол об административном правонарушении по части 6 статьи 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности.

"Рассмотрение административного материала назначено на 7 октября текущего года. Рассматривать будет орган, проводивший проверку по факту пожара, - отдел надзорной деятельности по Изобильненскому городскому округу. По итогам рассмотрения будет выбрана мера административного наказания", - добавил Дегтярев.