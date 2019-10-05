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РИА Новости

Пожарный надзор решит, как наказать ставропольца за пожар из-за курения

09:31 05.10.2019
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© Fotolia / Andrey PopovМужчина с сигаретой
Мужчина с сигаретой
© Fotolia / Andrey Popov
ПЯТИГОРСК, 5 окт - РИА Новости. Государственный пожарный надзор по Изобильненскому городскому округу решит, какое наказание понесет житель Ставрополья после пожара, возникшего из-за неосторожного курения, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
"Органом дознания отдела государственного пожарного надзора по Изобильненскому городскому округу завершена проверка по факту пожара, произошедшего 3 октября на балконе многоэтажного жилого в городе Изобильном. В ходе проверки установлено, причина пожара - неосторожность при курении. Виновное лицо установлено", - отметил Дегтярев.
По его словам, в отношении виновного лица составлен протокол об административном правонарушении по части 6 статьи 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности.
"Рассмотрение административного материала назначено на 7 октября текущего года. Рассматривать будет орган, проводивший проверку по факту пожара, - отдел надзорной деятельности по Изобильненскому городскому округу. По итогам рассмотрения будет выбрана мера административного наказания", - добавил Дегтярев.
Ранее сообщалось, что этот случай может стать первым штрафом после пожара на балконе, назначенным в связи со вступившими в действие с 1 октября изменениями в правила противопожарного режима.
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курениеРоссияСтавропольПроисшествия
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