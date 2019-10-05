В Якутии экс-депутат погиб из-за нападения медведя

В субботу в соцсети распространилась информация о том, что медведь в Оймяконе напал на бывшего парламентария, владельца Строительного рынка в городе Якутске. Сообщалось, что Крылов с компанией отправился в Оймяконский район на охоту. Когда мужчина ехал на квадроцикле в сторону села Томтор на дорогу выскочил медведь. Экс-депутат выстрелил в него, а затем решил подойти к зверю, в этот момент на него напал другой медведь, который оказался рядом.