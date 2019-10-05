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РИА Новости

В Якутии экс-депутат погиб из-за нападения медведя

09:31 05.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бурый медведь. Архивное фото
ЯКУТСК, 5 окт - РИА Новости. Экс-депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов стал жертвой нападения медведя в Оймяконском районе, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов.
В субботу в соцсети распространилась информация о том, что медведь в Оймяконе напал на бывшего парламентария, владельца Строительного рынка в городе Якутске. Сообщалось, что Крылов с компанией отправился в Оймяконский район на охоту. Когда мужчина ехал на квадроцикле в сторону села Томтор на дорогу выскочил медведь. Экс-депутат выстрелил в него, а затем решил подойти к зверю, в этот момент на него напал другой медведь, который оказался рядом.
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"Информация, распространяемая в соцсетях, к сожалению, подтвердилась. Тело Александра Крылова на вездеходах транспортируют в Томтор", - рассказал Водовозов.
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ЯкутияПроисшествия
Популярные комментарии
Хоть какие-то хорошие новости...
5 октября, 10:24
Кирилл Сергеевич
4832103
То есть экс-депутату можно медведя убить, а медведю его - нет? Вроде все по справедливости
5 октября, 11:31
Y1Yuta 11
5130002
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