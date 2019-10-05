СМИ: Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности

Источники сообщают, что решение о сокращении персонала было принято в рамках усилий Белого дома, направленных на то, чтобы "сделать его внешнеполитическое ведомство более гибким под руководством нового советника по национальной безопасности" Роберта О`Брайена. На данный момент штат СНБ достигает 310 человек, число сотрудников основательно выросло при экс-президенте США Бараке Обаме.