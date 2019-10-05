СМИ: Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ), сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Источники сообщают, что решение о сокращении персонала было принято в рамках усилий Белого дома, направленных на то, чтобы "сделать его внешнеполитическое ведомство более гибким под руководством нового советника по национальной безопасности" Роберта О`Брайена. На данный момент штат СНБ достигает 310 человек, число сотрудников основательно выросло при экс-президенте США Бараке Обаме.
О`Брайен и Мик Малвейни - исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома - сообщили членам СНБ о сокращении на этой неделе. Сотрудники будут переведены из СНБ в другие департаменты – Пентагон, Госдеп и спецслужбы.
Ранее Трамп поделился в Twitter записью, утверждающей, что американский разведчик, подавший руководству жалобу о тревожном разговоре Трампа с неким иностранным лидером, являлся сотрудником СНБ.
Ранее издание Washington Post сообщало, что сотрудник американской разведки 12 августа подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре Трампа с неким иностранным лидером. Затем издание уточнило, что жалобу подал сотрудник разведки на Украине. Это вызвало волну критики среди демократов в конгрессе. Позднее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося разговора, которая подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование. Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей.