В Москве в субботу ожидается до 11 градусов тепла

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, без существенных осадков и до 11 градусов тепла ожидает москвичей в субботу, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".

"Сегодня, благодаря слабому влиянию гребня скандинавского антициклона, в столичном регионе вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч кое-где неуверенно выглянет солнце, дневная температура понизится, что, впрочем, соответствует многолетней норме сезона. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в городе плюс 9-11 градусов тепла, по области - плюс 7-12", - говорится в сообщении.