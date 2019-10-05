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РИА Новости

В Москве в субботу ожидается до 11 градусов тепла

09:22 05.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на Москву. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, без существенных осадков и до 11 градусов тепла ожидает москвичей в субботу, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"Сегодня, благодаря слабому влиянию гребня скандинавского антициклона, в столичном регионе вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч кое-где неуверенно выглянет солнце, дневная температура понизится, что, впрочем, соответствует многолетней норме сезона. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в городе плюс 9-11 градусов тепла, по области - плюс 7-12", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что ветер - 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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