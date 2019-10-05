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РИА Новости

Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

09:11 05.10.2019 (обновлено: 10:52 05.10.2019)
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя и отметил, что отечественное школьное образование остается одним из лучших в мире.

"Дорогие наши учителя, друзья. Начало октября для всех вас всегда немного волнующее время. Вы принимаете поздравления от учеников и их родителей и, что особенно трогательно, от уже взрослых, состоявшихся людей, которым вы дали путевку в жизнь", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что День учителя — это возможность сказать теплые слова признательности наставникам, которые помогли определиться с будущим, выбрать цель в жизни, преподали важнейшие уроки честности, человечности, доброты, любви к Отечеству.
"Педагогическое мастерство и мудрость всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране", — подчеркнул он.
Президент обратил внимание на то, что педагоги не только учат быть порядочными и отзывчивыми, поощряют свободу мысли и творчества, но и сами постоянно развиваются.
"Важно, что в вашей среде целое созвездие молодых ярких преподавателей и директоров школ. Именно от вас, от учителей, от вашей самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, обеспечить равные возможности для школьников на всем пространстве нашей большой страны", — говорится в поздравлении.
В Советском Союзе День учителя учредили в 1965 году и отмечали в первое воскресенье октября. В России с 1994 года его отмечают 5 октября, вместе с учрежденным ЮНЕСКО Всемирным днем учителей — профессиональным праздником всех работников сферы образования.
На уроке. Средняя школа № 402
08:00РИА Новости
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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