Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя и отметил, что отечественное школьное образование остается одним из лучших в мире.

"Дорогие наши учителя, друзья. Начало октября для всех вас всегда немного волнующее время. Вы принимаете поздравления от учеников и их родителей и, что особенно трогательно, от уже взрослых, состоявшихся людей, которым вы дали путевку в жизнь", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что День учителя — это возможность сказать теплые слова признательности наставникам, которые помогли определиться с будущим, выбрать цель в жизни, преподали важнейшие уроки честности, человечности, доброты, любви к Отечеству.

"Педагогическое мастерство и мудрость всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране", — подчеркнул он.

Президент обратил внимание на то, что педагоги не только учат быть порядочными и отзывчивыми, поощряют свободу мысли и творчества, но и сами постоянно развиваются.

"Важно, что в вашей среде целое созвездие молодых ярких преподавателей и директоров школ. Именно от вас, от учителей, от вашей самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, обеспечить равные возможности для школьников на всем пространстве нашей большой страны", — говорится в поздравлении.