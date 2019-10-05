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РИА Новости

Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске

09:11 05.10.2019
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© Depositphotos / chagpgЛетающий автомобиль
Летающий автомобиль
© Depositphotos / chagpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Проектная лаборатория, в которой в ближайшие четыре года сформируют технический облик первого российского летающего автомобиля, создана на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина (СибНИА, Новосибирск), сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
Опубликовано видео испытаний летающего автомобиля BlackFly
14 июля 2018, 11:41РИА Новости
Опубликовано видео испытаний "летающего автомобиля" BlackFly
"В Новосибирске в рамках совместного проекта ФПИ и СибНИА имени Чаплыгина сформирована проектная лаборатория перспективных летательных аппаратов. Специалистам лаборатории предстоит создать демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой ("летающий автомобиль")", - говорится в сообщении.
В ФПИ отметили, что данный аппарат сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров. Дальность полета составит тысячу километров, максимальная скорость — свыше 300 километров в час, вес полезной нагрузки — до 500 килограммов.
"На ближайшие четыре года запланированы работы по определению технического облика летательного аппарата, проведению испытаний моделей в аэродинамических трубах, созданию полномасштабного демонстратора машины, а также проведению комплекса его наземных и летных испытаний", - цитируется в сообщении руководитель проекта от ФПИ Григорий Макеич.
Ранее в 2017 году о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов.
По его словам, аппарат будет предназначен для перевозки грузов и пассажиров грузоподъемностью от ста до тысячи килограммов. При этом он подчеркнул, что это не беспилотник, однако с автоматической системой управления, вертикальным взлетом и посадкой на площадке, ограниченной препятствиями, размером 50 на 50 метров. Предполагается, что такой аппарат будет задействован для спасательных операций.
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Фонд перспективных исследованийНовосибирск
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