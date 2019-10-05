Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Проектная лаборатория, в которой в ближайшие четыре года сформируют технический облик первого российского летающего автомобиля, создана на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина (СибНИА, Новосибирск), сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"В Новосибирске в рамках совместного проекта ФПИ и СибНИА имени Чаплыгина сформирована проектная лаборатория перспективных летательных аппаратов. Специалистам лаборатории предстоит создать демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой ("летающий автомобиль")", - говорится в сообщении.

В ФПИ отметили, что данный аппарат сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров. Дальность полета составит тысячу километров, максимальная скорость — свыше 300 километров в час, вес полезной нагрузки — до 500 килограммов.

"На ближайшие четыре года запланированы работы по определению технического облика летательного аппарата, проведению испытаний моделей в аэродинамических трубах, созданию полномасштабного демонстратора машины, а также проведению комплекса его наземных и летных испытаний", - цитируется в сообщении руководитель проекта от ФПИ Григорий Макеич.

Ранее в 2017 году о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов.