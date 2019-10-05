СМИ сообщили о поправках к ПДД из-за электросамокатов и гироскутеров

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Минтрансе и Госавтоинспекции готовят поправки к Правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина "средства индивидуальной мобильности" (СИМ). Об этом сообщил "Коммерсанту" начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.
По его словам, речь идет об электросамокатах, гироскутерах, сигвеях, скейтах, роликах и моноколесах. Пользователи СИМ должны будут перемещаться до велосипедным дорожкам, а там, где их нет, — по тротуарам со скоростью до 20 километров в час.
Если на участке маршрута нет не только велосипедных дорожек, но и тротуаров, разрешается выезжать на проезжую часть, но держаться при этом необходимо в правом ряду.
Митрошин пояснил, что проект поправок находится на стадии обсуждения и "рабочего согласования".