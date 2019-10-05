СМИ сообщили о поправках к ПДД из-за электросамокатов и гироскутеров

По его словам, речь идет об электросамокатах, гироскутерах, сигвеях, скейтах, роликах и моноколесах. Пользователи СИМ должны будут перемещаться до велосипедным дорожкам, а там, где их нет, — по тротуарам со скоростью до 20 километров в час.