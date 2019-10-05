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РИА Новости

СМИ сообщили о поправках к ПДД из-за электросамокатов и гироскутеров

08:53 05.10.2019 (обновлено: 12:00 05.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМужчина едет на электросамокате
Мужчина едет на электросамокате
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Минтрансе и Госавтоинспекции готовят поправки к Правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина "средства индивидуальной мобильности" (СИМ). Об этом сообщил "Коммерсанту" начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.
По его словам, речь идет об электросамокатах, гироскутерах, сигвеях, скейтах, роликах и моноколесах. Пользователи СИМ должны будут перемещаться до велосипедным дорожкам, а там, где их нет, — по тротуарам со скоростью до 20 километров в час.
Если на участке маршрута нет не только велосипедных дорожек, но и тротуаров, разрешается выезжать на проезжую часть, но держаться при этом необходимо в правом ряду.
Митрошин пояснил, что проект поправок находится на стадии обсуждения и "рабочего согласования".
Тонировка автомобиля
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ГосавтоинспекцияМинистерство транспорта РФОбщество
Популярные комментарии
Только самокатики, как на иллюстрации с ограничением 10 км/час!!! Всё остальное приравнять к скутерам , а лучше квадроциклам... Я тут на днях видел ... нехороших людей, передвигавшихся на самокатах размером с мотоцикл и скоростью превышающей скорость автотранспорта на одном из проспектов города. Ехали совершенно по хамски с заездами на тротуар. Вы что, серьезно хотите узаконить эти тяжелые, скоростные, управляемые невесть кем и как кучи металла на тротуарах или в потоке автотранспорта? Представьте, что с вами будет, если на тротуаре на вас налетит этакая штуковина со скоростью 20 км/час. А на ней неадекват, который считает виноватыми всех, кроме себя.
5 октября, 09:31
pp164
8502104
Вы тоже батенька преувеличиваете. У меня например один из самых крупных аппаратов, длинна его 120см, мотоцикл больше чем на метр. Вес мотоцикла от 150 кг до 450, мой самокат весит 45. Превысить скорость автомобиля- ну это ложь. Максимальная скорость 85 км ч с Тайлером 50 кг в тёплую погоду без ветра. «Вчера» как вы говорите- уже холодно как минимум, скорость уменьшается на 15-20%. Про хамское поведение я конечно не поддерживаю, но прошу заметить что аварийности велотранспорта в сотни (СОТНИ!!!) раз выше.
5 октября, 09:38
Павел Левин
7120245
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