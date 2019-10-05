СМИ: Помпео не предоставил конгрессменам документы по Украине в срок

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео не предоставил комитетам палаты представителей документы, касающиеся Украины и президента США Дональда Трампа, в установленный срок, сообщает телеканал Госсекретарь США Майк Помпео не предоставил комитетам палаты представителей документы, касающиеся Украины и президента США Дональда Трампа, в установленный срок, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя комитета палаты представителей по иностранным делам.

Ранее сообщалось, что три комитета палаты представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа запросили у Помпео документы по Украине. Конгрессмены предупредили Помпео, что эти документы запрашиваются в рамках процедуры импичмента и отказ предоставить их станет "свидетельством препятствия расследованию".

"Госсекретарь Помпео не смог уложиться в установленный срок, отведенный для предоставления документов, затребованных в повестке. Однако государственный департамент связался с комитетами по этому вопросу, и мы надеемся на оперативное сотрудничество со стороны ведомства", - заявил представитель комитета.

В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.

Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действующего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. Позже Шокин был уволен. В августе 2017 года расследование дела относительно компании Burisma было закрыто.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляло, что расследование в отношении компании не касалось периода, когда сын Байдена стал членом наблюдательного совета этой компании. События, которые расследуют детективы НАБУ, касаются периода 2010-2012 года.