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РИА Новости

Руководство онкоцентра имени Блохина прокомментировало конфликт с врачами

08:51 05.10.2019 (обновлено: 13:25 05.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевОперация в онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина
Операция в онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Руководство онкоцентра имени Блохина прокомментировало ситуацию с массовым увольнением сотрудников, передает телеканал "Звезда".
В начале этой недели СМИ сообщили о конфликте в НИИ: детские онкологи заявили, что готовы уволиться в полном составе, если в учреждении не сменят директора — Светлану Варфоломееву, которую назначили на эту должность в июне. Позже директор центра Иван Стилиди заявил, что заявления об увольнении написали пять врачей, а в пресс-службе учреждения РИА Новости рассказали, что четыре заявления уже подписаны.

"Сложившийся коллектив, сложившиеся какие-то идеи, какие-то мероприятия, которые есть, вдруг нарушается привычный образ жизни, и это вызывает, безусловно, какой-то протест, но это не значит, что надо сразу писать письма, на мой взгляд", — приводит телеканал слова советника директора центра Владимира Полякова.

По его мнению, приход нового человека со своими идеями не должен быть поводом для массового увольнения.
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
Вчера, 08:00РИА Новости
Врачебный шантаж — "комплекс бога" наоборот
Главный врач онкоцентра Алексей Бутенко, в свою очередь, отметил, что ситуация решается. И хотя корпуса больницы не новые, лечить больных в них можно, добавил он.

"Мы бы просто не допустили оказания лечебного процесса, проведения всех наших лечебных мероприятий — тем более мы же лечим детей, это еще повышенная категория риска — в непригодных помещениях", — заявил Бутенко.

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Ситуация вокруг онкоцентра имени БлохинаМоскваОбщество
Популярные комментарии
какие же ценичные врачи ( тут можно заменить любым бюджетником) не хотят работать за бесплатно и круглосуточно. ай ай ай. слава футболистам преступникам (сарказм).....
5 октября, 09:57
СМСергей Маф
4400114
Нашла коса на камень.Революционное состояние. Низы не хотят, верхи не могут. Всё по Ленину.
5 октября, 09:49
NNikki_5519
2250005
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