Руководство онкоцентра имени Блохина прокомментировало конфликт с врачами

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Руководство онкоцентра имени Блохина прокомментировало ситуацию с массовым увольнением сотрудников, передает телеканал "Звезда".
В начале этой недели СМИ сообщили о конфликте в НИИ: детские онкологи заявили, что готовы уволиться в полном составе, если в учреждении не сменят директора — Светлану Варфоломееву, которую назначили на эту должность в июне. Позже директор центра Иван Стилиди заявил, что заявления об увольнении написали пять врачей, а в пресс-службе учреждения РИА Новости рассказали, что четыре заявления уже подписаны.
"Сложившийся коллектив, сложившиеся какие-то идеи, какие-то мероприятия, которые есть, вдруг нарушается привычный образ жизни, и это вызывает, безусловно, какой-то протест, но это не значит, что надо сразу писать письма, на мой взгляд", — приводит телеканал слова советника директора центра Владимира Полякова.
По его мнению, приход нового человека со своими идеями не должен быть поводом для массового увольнения.
Главный врач онкоцентра Алексей Бутенко, в свою очередь, отметил, что ситуация решается. И хотя корпуса больницы не новые, лечить больных в них можно, добавил он.
"Мы бы просто не допустили оказания лечебного процесса, проведения всех наших лечебных мероприятий — тем более мы же лечим детей, это еще повышенная категория риска — в непригодных помещениях", — заявил Бутенко.