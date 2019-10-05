Руководство онкоцентра имени Блохина прокомментировало конфликт с врачами

В начале этой недели СМИ сообщили о конфликте в НИИ: детские онкологи заявили, что готовы уволиться в полном составе, если в учреждении не сменят директора — Светлану Варфоломееву, которую назначили на эту должность в июне. Позже директор центра Иван Стилиди заявил, что заявления об увольнении написали пять врачей, а в пресс-службе учреждения РИА Новости рассказали, что четыре заявления уже подписаны.