В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области до понедельника из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

Период действия предупреждений в Москве о ветре - с 9 часов 6 октября до 9 часов 7 октября, в Подмосковье - с 00 часов 6 октября до 00 часов 7 октября.