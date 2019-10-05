В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области до понедельника из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Период действия предупреждений в Москве о ветре - с 9 часов 6 октября до 9 часов 7 октября, в Подмосковье - с 00 часов 6 октября до 00 часов 7 октября.
По данным Гидрометцентра, в эти дни прогнозируются облачность, дожди, возможен мокрый снег, температура воздуха не поднимется выше 5 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.