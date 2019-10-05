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РИА Новости

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

08:41 05.10.2019 (обновлено: 08:42 05.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области до понедельника из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Период действия предупреждений в Москве о ветре - с 9 часов 6 октября до 9 часов 7 октября, в Подмосковье - с 00 часов 6 октября до 00 часов 7 октября.
По данным Гидрометцентра, в эти дни прогнозируются облачность, дожди, возможен мокрый снег, температура воздуха не поднимется выше 5 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
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ГидрометцентрМоскваМосковская областьОбщество
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