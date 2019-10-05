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РИА Новости

В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег

08:15 05.10.2019 (обновлено: 12:54 05.10.2019)
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© ГУ МЧС по Иркутской области Катер Волжанка-67 на месте столкновения с берегом на Иркутском водохранилище
Катер Волжанка-67 на месте столкновения с берегом на Иркутском водохранилище
© ГУ МЧС по Иркутской области
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На Иркутском водохранилище катер врезался в берег в районе Чертугеевского залива, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета.
По данным ведомства, на борту находились пять человек, один из них погиб, четверо получили травмы. Все они были пьяны, говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В краевом главке МЧС уточнили, что речь идет о катере класса "Байлайнер". Троим пострадавшим потребовалась медицинская помощь, четвертый в госпитализации не нуждался, сообщает ведомство.
По словам старшего государственного инспектора по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения Андрея Голубева, причиной происшествия могло стать опасное маневрирование в темное время суток.
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