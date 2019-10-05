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РИА Новости

В Самарской области четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме

07:52 05.10.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякСотрудники МЧС во время тушения пожара
Сотрудники МЧС во время тушения пожара
© РИА Новости / Николай Хижняк
Сотрудники МЧС во время тушения пожара. Архивное фото
САМАРА, 5 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли во время пожара в частном жилом доме в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в одноэтажном частном жилом доме в городе Тольятти Самарской области поступило в 00.37 5 октября (23.37 мск 4 октября). Пожар был ликвидирован в 01.52 (00.52 мск) на площади 40 квадратных метров.
"В результате пожара погибли четыре человека (двое мужчин и двое женщин)", - говорится в сообщении.
По информации ГУМЧС, предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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