В Самарской области четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме

Сотрудники МЧС во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время тушения пожара

САМАРА, 5 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли во время пожара в частном жилом доме в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в одноэтажном частном жилом доме в городе Тольятти Самарской области поступило в 00.37 5 октября (23.37 мск 4 октября). Пожар был ликвидирован в 01.52 (00.52 мск) на площади 40 квадратных метров.

"В результате пожара погибли четыре человека (двое мужчин и двое женщин)", - говорится в сообщении.