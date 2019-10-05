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РИА Новости

В Туркмении приступили к созданию двухпалатного парламента

07:31 05.10.2019
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© Фото : Государственное информационное агентство ТуркменистанаПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
© Фото : Государственное информационное агентство Туркменистана
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
АШХАБАД, 5 окт - РИА Новости. В Туркмении приступили к созданию двухпалатного парламента - под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялось первое заседание Конституционной комиссии по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в конституцию страны, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Выступая на заседании, глава государства заявил, что главной задачей комиссии является чёткое установление, что меджлис (парламент) состоит из двух палат, точное определение их прав, обязанностей, полномочий и сроков полномочий, а также обеспечение их создания.
Бердымухамедов отметил, что Конституционная комиссия должна вести эту работу в тесном взаимодействии с меджлисом, кабинетом министров, соответствующими министерствами и отраслевыми ведомствами, политическими партиями, общественными организациями, органами местной власти и гражданами.
"По итогам предстоящих в данном направлении работ планируется подготовить проект Конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию страны и предложить его к рассмотрению на заседании Халк Маслахаты (Народного Совета) в 2020 году", - подчеркнул глава государства.
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На первом заседании Конституционной комиссии президент подписал ее первое постановление. Этим документом глава государства утвердил рабочий план комиссии и назначил председателя парламента Гульшат Маммедову заместителем председателя Конституционной комиссии.
Согласно действующей конституции меджлис Туркменистана является представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Вместе с тем в 2017 году в стране был восстановлен высший орган народовластия Халк Маслахаты Туркменистана, действовавший до 2008 года. На его втором заседании президент выступил с инициативой создания в стране двухпалатного парламента путем объединения меджлиса и Народного Совета.
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ТуркменистанГурбангулы БердымухамедовАшхабадВ мире
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