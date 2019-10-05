В Саратове уволен главврач больницы, возившей инвалидов в машине с овощами

САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Главный врач Дергачевской районной больницы Саратовской области, пациенты которой добирались на гемодиализ в автомобиле с овощами и коробками, освобожден от должности, заявил заместитель председателя правительства области Сергей Наумов.

Ранее в пятницу на странице сторонников спикера Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина в Instagram появилось видео, запечатлевшее, как люди едут на микроавтобусе, а рядом в салоне лежат сетки с капустой и картонные коробки. Одна из женщин на видео произносит, что "ноги не гнутся, выйдешь - будешь падать", отметив, что если коробки отодвинуть от ног, то они упадут. В сообщении поясняется, что так инвалидов первой группы на машине для хознужд возят несколько раз в неделю по 500 километров из Дергачей до Энгельса на процедуру гемодиализа.

"Этому грубейшему должностному нарушению нет ни объяснения, ни прощения… В отношении главного врача Дергачевской РБ Хусаинова Шамиля Шакирзяновича приняты исчерпывающие организационные меры: он освобожден от занимаемой должности. Я думаю, таким людям нет места в руководящем звене системы здравоохранения", - приводятся слова Наумова также на странице сторонников Володина в Instagram.

Зампред правительства региона назвал инцидент "вопиющим происшествием" и напомнил главврачам больниц области об их персональной ответственности за недопущение подобного отношения к пациентам.

"От своего имени приношу искренние извинения перед жителями Дергачевского района", - добавил Наумов.