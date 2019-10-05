Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T07:08Z
https://ria.ru/20191005/1559461351.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/91315/25/913152582_0:668:2001:1793_1036x0_80_0_0_f0d0598611f03b4d9807feebb5d86545.jpg
РИА Новости

В Саратове уволен главврач больницы, возившей инвалидов в машине с овощами

07:08 05.10.2019
9688
© Fotolia / Peter AtkinsЛюди в инвалидных креслах
Люди в инвалидных креслах
© Fotolia / Peter Atkins
Люди в инвалидных креслах. Архивное фото
САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Главный врач Дергачевской районной больницы Саратовской области, пациенты которой добирались на гемодиализ в автомобиле с овощами и коробками, освобожден от должности, заявил заместитель председателя правительства области Сергей Наумов.
Ранее в пятницу на странице сторонников спикера Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина в Instagram появилось видео, запечатлевшее, как люди едут на микроавтобусе, а рядом в салоне лежат сетки с капустой и картонные коробки. Одна из женщин на видео произносит, что "ноги не гнутся, выйдешь - будешь падать", отметив, что если коробки отодвинуть от ног, то они упадут. В сообщении поясняется, что так инвалидов первой группы на машине для хознужд возят несколько раз в неделю по 500 километров из Дергачей до Энгельса на процедуру гемодиализа.
"Этому грубейшему должностному нарушению нет ни объяснения, ни прощения… В отношении главного врача Дергачевской РБ Хусаинова Шамиля Шакирзяновича приняты исчерпывающие организационные меры: он освобожден от занимаемой должности. Я думаю, таким людям нет места в руководящем звене системы здравоохранения", - приводятся слова Наумова также на странице сторонников Володина в Instagram.
Зампред правительства региона назвал инцидент "вопиющим происшествием" и напомнил главврачам больниц области об их персональной ответственности за недопущение подобного отношения к пациентам.
Инвалидное кресло
Вчера, 17:02РИА Новости
Саратовский минздрав счел перевозку инвалидов вместе с овощами недопустимой
"От своего имени приношу искренние извинения перед жителями Дергачевского района", - добавил Наумов.
Ранее начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов заявил РИА Новости, что ведомство считает недопустимой ситуацию с транспортировкой пациентов на гемодиализ в автомобиле с овощами и поручило главврачу Дергачевской районной больницы лично извиниться перед людьми. Он отметил, что для доставки жителей на гемодиализ не используются машины станций скорой помощи, однако поездка пациентов "должна соответствовать необходимому уровню комфорта". Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал саратовских главврачей не допускать подобных инцидентов, а в случае необходимости отдавать свою служебную машину.
331026418
Обсудить 14
Сергей НаумовГосдума РФВячеслав ВолодинСаратовРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вот интересно, а разве правильно, что гемодиализ - за 500 километров от места жительства человека в России? Ближе нельзя было оснастить больницу оборудованием для гемодиализа? Может, тогда не пришлось бы возить инвалидов вместе с коробками?
5 октября, 09:08
Руслан Тлеуж
1200001
Это конечно плохо, что так их возили. Но может нет другого транспорта? Может и топлива для машин нет. Так что главврач возил с продуктами по необходимости, хотя и это не оправдание. Но то, что творится в здравоохранении в сёлах, высшие чиновники закрывают глаза. Только после публикации таких новостей "принимают меры", от которых больным лучше не становится.
5 октября, 09:58
Вячеслав Гаджиев
1300000
Рекомендуем
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
РИА
Новости
Экоактивистка из США призвала есть детей
"Бомбежка России не поможет": активистка из США пожаловалась на экологию
Ольга Скабеева и Евгений Попов
Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
Новорожденный
В Казахстане врачи вместо реанимации отправили новорожденного в холодильник
Лента
новостей
Операция в онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина
Руководство онкоцентра имени Блохина прокомментировало конфликт с врачами
Мужчина едет на электросамокате
СМИ сообщили о поправках к ПДД из-за электросамокатов и гироскутеров
Катер Волжанка-67 на месте столкновения с берегом на Иркутском водохранилище
В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег
Ребенок с книгами
В Сети удивились задаче для первоклассников
Урок
Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников
Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне, КНДР
Трамп назвал условие приостановки санкций против КНДР, пишут СМИ
Пустые парты в школьном классе
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку "спустить шкуру"
Сцена шоу Голос
Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Полиция
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Тбилиси тысячи человек пришли попрощаться с композитором Канчели
13:20В Мексике туристка потеряла руку во время сафари по бездорожью
13:17Балетная труппа Мариинского театра открывает гастроли в США
13:14Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова
13:10Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
12:58Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены
12:55Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
12:55Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров
12:53Военных спутников в России в полтора раза больше, чем гражданских
12:51В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони
12:49ВКС "реанимировали" на орбите три российских спутника в апреле и мае
12:41В России разрабатывают защиту спутников от радиоэлектронного воздействия
12:38В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
12:35Власти Венгрии массово изымают паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
12:19В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019
12:18Эксперт прокомментировал идею внести поправки в ПДД по самокатам и сигвеям
12:11МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено
11:59Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем
11:46СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек под Самарой
11:45Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации
Лента новостейМолния