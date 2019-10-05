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РИА Новости

Австралийская пара, задержанная в Иране, освобождена из-под стражи

06:59 05.10.2019
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© AFP 2019 / Daniel Leal-OlivasГлава МИД Австралии Марис Пейн
Глава МИД Австралии Марис Пейн
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
Глава МИД Австралии Марис Пейн. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Австралийцы Марк Фиркин и Джоли Кинг, которые были задержаны властями Ирана за запуск беспилотника близ столицы страны Тегерана, освобождены из-под стражи, все обвинения против них сняты, передает телеканал ABC News со ссылкой на заявление главы МИД Австралии Марис Пейн.
По словам Пейн, Фиркин и Кинг "чувствуют себя хорошо и находятся в хорошем настроении" и уже воссоединились со своими семьями.
Ранее сообщалось о задержании в Иране троих австралийских граждан. Были задержаны Марк Фиркин и Джоли Кинг, которые путешествуют по миру с 2017 года и ведут блоги в Instagram и Youtube. Еще одна женщина, как отмечалось, является преподавателем университета. Обе женщины являются одновременно подданными Австралии и Великобритании, Фиркин обладает только гражданством Австралии. Как сообщал ABC News, пара была задержана в последние несколько месяцев, а женщина находится за решеткой уже почти год.
Позже официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили подтвердил информацию о задержании трех австралийцев. По его словам, двое из них были задержаны в связи с тем, что занимались съемкой в запрещенных местах, в том числе делали снимки военных объектов. Еще один человек был задержан в связи с шпионажем.
Юлия Юзик
Вчера, 19:42Радио Sputnik
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АвстралияИранВ мире
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