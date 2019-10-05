Лауреат "нобелевской премии для учителей" рассказал, как учит детей в Кении

Монах-францисканец Питер Табичи на церемонии в Дубае получил премию в 1 миллион долларов как "лучший учитель в мире". Архивное фото

Монах-францисканец Питер Табичи на церемонии в Дубае получил премию в 1 миллион долларов как "лучший учитель в мире"

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Лауреат "нобелевской премии для учителей" 2019 года Питер Табичи рассказал корреспонденту РИА Новости во Всемирный день учителя, как ему удается учить сотни детей в условиях бедности и высокой преступности в сельской школе в Кении. Он поделился своими взглядами на то, как научить детей разных национальностей уважать друг друга, заменит ли робот учителя и можно ли прогуливать уроки, чтобы протестовать против изменения климата.

Монах-францисканец, преподаватель математики и физики Питер Мокайя Табичи выиграл в 2019 году премию Global Teacher Prize в 1 миллион долларов. Он стал победителем по результатам отбора из 10 тысяч учителей со всего мира.

Учеников надо прежде всего накормить

По словам Табичи, его школе в полупустынном регионе Кении прежде всего приходится обеспечивать, чтобы дети не голодали.

"Около 95% наших учеников происходят из очень бедных семей. У них нет доступа к чистой воде, и большинство семей живут под угрозой голода. Многие из детей приходят в школу голодными и получают на завтрак кашу, а на обед — смесь вареных бобов и кукурузы. Их предоставляет школьная администрация", - говорит Табичи.

По его словам, 30% его учеников являются сиротами или же воспитываются в неполных семьях.

"К сожалению, у нас часты случаи нарушения дисциплины, наркомании, подростковых беременностей, ухода из школы до ее окончания, ранних браков и самоубийств. Даже чтобы добраться до школы, моим ученикам надо идти на большие расстояния - до семи километров — по плохим дорогам, которые в сезон дождей становятся непроходимыми из-за затопления", - поясняет он.

Табичи говорит, что тяга детей к знаниям вдохновляет его каждый день. "У них не много материального достатка, но они понимают, что хорошее образование может открыть для них многие двери", - говорит учитель.

Вместе с другими преподавателями он создал "академическую клинику", где отстающим детям помогают подтянуться. Индивидуальные занятия идут до и после основных уроков, а также по выходным. Кроме того, каждые выходные Табичи посещает семьи своих учеников, чтобы понять, как помочь им.

"В некоторых поселениях только уважаемый учитель может убедить родителей девочки, что их дочь должна посещать класс, что учеба важнее, чем помощь по хозяйству, что лишний год в школе важнее, чем замужество, что небольшие доходы семьи стоит тратить на учебники для дочери", - говорит Табичи.

Даже спички подойдут для опытов

В преподавании математики и физики Табичи стремится использовать технологии, хотя бы самые простые. "Это непросто, потому что у нас есть только один компьютер, а интернет-связь плохая. Так что я скачиваю материалы в интернет-кафе в городе и показываю их со своего телефона. Иногда использую такие простые вещи, как коробок спичек, с помощью которых можно показать качества трения. Если сделать что-то подобное, это больше влияет на детей и производит больше впечатления, чем старый учебник, доска и зубрежка", - говорит Табичи.

В его школе организованы различные клубы по интересам. Вся школа чрезвычайно гордится тем, что их "Научный клуб" успешно выступает на образовательных конкурсах в Кении и за рубежом. Важно также хвалить учеников, говорит Табичи. Все достижения учеников с их фотографиями вывешивают на "досках почета".

Заменит ли робот учителя

На вопрос, приведет ли развитие технологий к тому, что компьютеры заменят учителей, Табичи отвечает тактично: "Чтобы быть хорошим учителем, надо быть креативным, реализовывать технологии и продвигать современные методы преподавания, делать больше и меньше говорить". По словам учителя-монаха, удаленное и виртуальное обучение может принести огромную пользу в таких регионах, как Африка, где часто не хватает преподавателей и школ.

"Но я не верю, что машины когда-либо заменят учителей. Дети особо нуждаются в общении лицом к лицу, когда они растут и развиваются, им нужен специальный подход и эмпатия, руководство и поощрение. Только опытный учитель-человек может предоставить что-либо подобное", - сказал Табичи.

Как бороться с травлей

Проблема травли, также известной как буллинг, хорошо знакома кенийским школам. Ученики Питера Табичи происходят из семи различных племен и принадлежат к разным религиям, включая адвентизм и другие направления христианства, а также ислам.

Деревня Пвани, где находится школа Табичи, оказалась на переднем крае волнений 2007-2008 годов. Тогда ожесточенное соперничество двух кандидатов на президентских выборах вылилось в противостояние этнических групп кикуйю и луо, погибли сотни человек, еще сотни тысяч по всей стране стали беженцами.

"Мои ученики перенесли глубокую психологическую травму из-за насилия 2007 года, которое привело к убийствам в городе Накуру. Этот регион был настоящим центром столкновений, и многие дети их видели. Но мы помогаем им и последующему поколению восстановиться, пережить эту травму", - говорит Табичи.

Чтобы помочь ученикам преодолеть разногласия, учитель-францисканец разрешил детям проводить в школе молитвы, причем представители разных религий руководят программой по очереди и на равной основе. Также Табичи основал в школе "Клуб мира", где дети учатся вести уважительные дебаты, сажают вместе деревья, играют. Предметы обсуждения непростые: межэтнические трения, сведение лесов и изменение климата, насилие против женщин.

"Совместное обучение и игра помогают ученикам начать уважать мир вокруг них, национальное происхождение и культуру каждого", - говорит Табичи. В результате случаи серьезного нарушения дисциплины снизились в школе вдесятеро — до трех в неделю.

Когда можно прогуливать школу

Кения, как и другие страны, сталкивается с серьезными экологическими проблемами. Опустынивание и сведение лесов, недостаток воды и перенаселенность повседневно угрожают голодом бедным слоям населения, а изменения климата подогревают экономическую напряженность.

Питер Табичи поддерживает 16-летнюю активистку из Швеции Грету Тунберг и даже допускает, что ради экологических протестов ученики могут иногда и пропустить школу. По его словам, протесты, организованные Тунберг в разных странах, вдохновили многих, как учеников, так и учителей.