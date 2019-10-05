В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку "спустить шкуру"

ЯКУТСК, 5 окт — РИА Новости. Учитель в Якутии, грозившая ребенку "спустить шкуру" за потерянную тетрадь, уволилась из школы по собственному желанию, сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров.

В пятницу в соцсетях распространилось видео, на котором учитель угрожает мальчику спустить с него шкуру за потерю тетради. При этом женщина хватает ребенка за одежду и трясет. Как сообщил Егоров, выяснилось, что происшествие произошло в школе Сунтарского района, там организовали служебную проверка.

"Учительница английского языка, допустившая неправомерное отношение к ученику, сегодня уже уволена по собственному желанию. Тем не менее комиссия продолжает служебную проверку", — написал он в Instagram.

По его словам, "стало известно о наличии конфликта между обеими сторонами".