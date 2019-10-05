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РИА Новости

В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку "спустить шкуру"

06:13 05.10.2019 (обновлено: 07:25 05.10.2019)
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© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкПустые парты в школьном классе
Пустые парты в школьном классе
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в фотобанк
Пустые парты в школьном классе. Архивное фото
ЯКУТСК, 5 окт — РИА Новости. Учитель в Якутии, грозившая ребенку "спустить шкуру" за потерянную тетрадь, уволилась из школы по собственному желанию, сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров.
В пятницу в соцсетях распространилось видео, на котором учитель угрожает мальчику спустить с него шкуру за потерю тетради. При этом женщина хватает ребенка за одежду и трясет. Как сообщил Егоров, выяснилось, что происшествие произошло в школе Сунтарского района, там организовали служебную проверка.
"Учительница английского языка, допустившая неправомерное отношение к ученику, сегодня уже уволена по собственному желанию. Тем не менее комиссия продолжает служебную проверку", — написал он в Instagram.
По его словам, "стало известно о наличии конфликта между обеими сторонами".
"Но в любом случае считаю, что такое поведение со стороны взрослого, тем более учителя, по отношению к ребенку ни при какой конфликтной ситуации абсолютно недопустимо", — отметил министр.
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РоссияЯкутияОбразование - ОбществоПроисшествия
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