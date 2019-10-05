Еще один сотрудник разведки может подать жалобу на Трампа из-за Украины

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Второй сотрудник разведки, обеспокоенный действиями президента США Дональда Трампа в отношении Украины, рассматривает вопрос о том, следует ли ему подать собственную жалобу и выступить с показаниями в конгрессе, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.

Ранее издание Washington Post сообщало, что сотрудник американской разведки 12 августа подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре Трампа с неким иностранным лидером. С кем и о чем разговаривал Трамп, неизвестно, но беседа якобы содержала некое обещание. Предполагается, что обещание было настолько тревожным, что разведчик забеспокоился. Один из бывших чиновников заявил газете, что разговор был по телефону. Затем издание уточнило, что жалобу подал сотрудник разведки на Украине. Это вызвало волну критики среди демократов в конгрессе.

Как отмечает New York Times, второй разведчик обладает более конкретной информацией о событиях, связанных с Трампом и Украиной. Кроме того, как отметил один из источников, с ним беседовал генеральный инспектор разведсообщества Майкл Аткинсон, чтобы подтвердить показания первого осведомителя.

Демократы инициировали парламентское расследование после анонимной жалобы на то, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы давил не него, требуя провести расследование деятельности на Украине сына основного на этот момент конкурента Трампа в предвыборной гонке Джо Байдена.

В жалобе осведомителя говорилось, что Белый дом ограничил доступ ко всем записям и расшифровкам разговора с Зеленским и что это делалось и с некоторыми другими записями общения Трампа с мировыми лидерами. Чтобы избежать дальнейших обвинений, Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

Однако позже телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что в засекреченную систему также попали некоторые беседы с Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммендом бен Сальманом.