Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак озвучил критерии определения цены транзита газа через Украину. По его словам, этот показатель будет в рамках действующих в Европе тарифов.

"В настоящий момент пока мы не обсуждали цену в рамках переговоров. Я думаю, что это будет обсуждаться позже, и это будет в рамках существующих тарифов, которые действуют сегодня в Европе", — пояснил Новак в интервью радио Business FM

По его словам, цена транзита будет определяться в соответствии с европейским законодательством.

Как он уточнил, под этим понимается не стоимость прокачки за тысячу кубометров и за сто километров, как было ранее.

"Это будет цена, связанная со входом в газотранспортную систему и выходом", — отметил он.

Новак добавил, что все это считается и оценивается с точки зрения конкуренции с другими газотранспортными системами.

Переговоры по газу

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после окончания 2019 года, когда завершается действующий контракт с Киевом.

Очередной раунд прошел в Брюсселе 19 сентября. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными. Однако министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что при этом остается риск не подписать новое соглашение с Москвой.