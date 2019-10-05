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РИА Новости

"Бомбежка России не поможет": активистка из США пожаловалась на экологию

05:57 05.10.2019 (обновлено: 11:27 05.10.2019)
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Активистка из движения Ларуша на встрече с членом палаты представителей конгресса США от Демократической партии Александрии Окасио-Кортес заявила, что проблема перенаселения планеты и ее загрязнения не исчезнет, "даже если разбомбить Россию", и призвала "есть детей". Видеозаписью с места событий поделился журналист Райан Сааведра в твиттере.
Член движения LaRouche в майке с надписью "Спаси планету — ешь детей" произнесла из зала речь, в которой утверждала, что "на планете живет слишком много людей", и призвала "избавляться от детей".
На инцидент обратило внимание и само движение, которое призналось, что высказывания их активистки — троллинг политика.
Кроме того, в движении Ларуша заметили, что Окасио-Кортес "не стала исключать" предложенный активисткой вариант.
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Так, на кадрах видно, что призыв члена движения Ларуша "есть детей" вызвал полемику в зале, и когда активистка закончила свою речь и замолчала, член конгресса подбодрила ее и сказала "продолжать", однако у нее отобрали микрофон и попросили присесть.
После того как активистка успокоилась, Окасио-Кортес заявила о необходимости срочно заняться проблемой климатических изменений и осознать, что у этого вопроса существует много решений.
Движение основано покойным американским экономистом и политиком Линдоном Ларушем. Организация продолжает продвигать его идеи и призывает к реформе мировой финансовой системы.
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Движение ЛарушаДемократическая партия СШАРоссияАлександрия Окасио-КортесСШАВ мире
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после таких лозунгов предложили бы ей посетить психиатра или проверили бы не состоит ли она в секте где такое практикуется
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Товарищ .
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