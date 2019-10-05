"Бомбежка России не поможет": активистка из США пожаловалась на экологию

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Активистка из движения Ларуша на встрече с членом палаты представителей конгресса США от Демократической партии Александрии Окасио-Кортес заявила, что проблема перенаселения планеты и ее загрязнения не исчезнет, "даже если разбомбить Россию", и призвала "есть детей". Видеозаписью с места событий поделился журналист Райан Сааведра в Активистка из движения Ларуша на встрече с членом палаты представителей конгресса США от Демократической партии Александрии Окасио-Кортес заявила, что проблема перенаселения планеты и ее загрязнения не исчезнет, "даже если разбомбить Россию", и призвала "есть детей". Видеозаписью с места событий поделился журналист Райан Сааведра в твиттере

Член движения LaRouche в майке с надписью "Спаси планету — ешь детей" произнесла из зала речь, в которой утверждала, что "на планете живет слишком много людей", и призвала "избавляться от детей".

На инцидент обратило внимание и само движение, которое призналось , что высказывания их активистки — троллинг политика.

Кроме того, в движении Ларуша заметили, что Окасио-Кортес "не стала исключать" предложенный активисткой вариант.

Так, на кадрах видно, что призыв члена движения Ларуша "есть детей" вызвал полемику в зале, и когда активистка закончила свою речь и замолчала, член конгресса подбодрила ее и сказала "продолжать", однако у нее отобрали микрофон и попросили присесть.

После того как активистка успокоилась, Окасио-Кортес заявила о необходимости срочно заняться проблемой климатических изменений и осознать, что у этого вопроса существует много решений.