Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T13:16Z
https://ria.ru/20191005/1559460936.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155837/68/1558376822_0:91:960:631_1036x0_80_0_0_a1f09a5f100325694635251761817dc5.jpg
РИА Новости

В ОНК рассказали о драке с участием 200 осужденных в соликамской колонии

05:35 05.10.2019 (обновлено: 13:16 05.10.2019)
6131
© Владимир МорозовЧетвертая исправительная колония в Алексеевке (Белгородская область)
Четвертая исправительная колония в Алексеевке (Белгородская область)
© Владимир Морозов
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Соликамске в ИК-9 после изнасилования заключенного произошла массовая драка с участием порядка 200 человек, сообщил на Facebook член ОНК Пермского края Георгий Ситников, посетивший со своим коллегой Ильей Шенкманом исправительное учреждение.
По данным правозащитников, опросивших осужденных, массовый конфликт произошел 22 сентября. Он, как отмечается, был связан "со случаями самоуправства и сексуального насилия одних осужденных над другими".
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
25 сентября, 17:46РИА Новости
В Перми начали проверку возможного насилия над заключенным в колонии
В результате, по последним данным, пострадали от 20 до 30 осужденных.
Заключенные сообщили о том, что в конфликте участвовало от 60 до 200 человек. Они самовольно переместились в отряд, где проживали лица, предположительно, осуществившие ранее действия сексуального характера.
Причиной конфликта, как отмечается, стало "нарушение криминальных традиций и правил", а именно "самоуправство одного из осужденных по определению социального статуса осужденных". Это вызвало недовольство лиц "отрицательной направленности", "которые и решили физически наказать отступника", пишет Ситников.
При этом "вместо него под горячую руку попались обычные осужденные, которые были ни в чем не виноваты", добавил он.
По словам осужденных, участники конфликта смогли покинуть свои отряды в нарушение правил внутреннего распорядка, причем сотрудники ИК не чинили им в этом существенных препятствий. В этом члены ОНК усматривают нарушения в работе учреждения.
"Сообщенные в ходе беседы обстоятельства, на мой взгляд, могут указывать на признаки совершения преступлений", — отметил правозащитник.
Он напомнил, что проверку информации о происшествиях в колонии также проводил 27 сентября аппарат регионального омбудсмена. Главным предметом проверки были сообщения в СМИ о том, что в отношении заключенных осуществляется сексуальное насилие, в том числе для вымогательства взяток и явок с повинной.
Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека, предварительная проверка показала, что избиение и изнасилование осужденного двумя заключенными могло быть вызвано личной неприязнью между ними и произошло вследствие проблем с безопасностью в этой колонии.
Колония Полярная сова
30 сентября, 16:36РИА Новости
На сотрудников колонии, где изнасиловали осужденного, завели уголовное дело
СК возбудил уголовное дело по факту надругательства, а также дело о халатности в отношении сотрудников ИК. По версии следствия, 22 сентября двое осужденных 1986 и 1990 годов рождения избили и изнасиловали в жилой секции отряда другого заключенного. После инцидента на территории произошла драка между осужденными, в ходе которой, по данным ИК, пострадали более десяти человек. По информации омбудсмена, травмы получили около 25 человек.
Региональное УФСИН заявило, что даст свой комментарий только по окончании всех проверок.
66444224
Обсудить 4
ОНКСледственный комитет РФСоликамскПермский крайПроисшествия
Рекомендуем
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
РИА
Новости
Автомобили полиции
В Петербурге полицейские ограбили мужчину, от которого требовали взятку
Экоактивистка из США призвала есть детей
"Бомбежка России не поможет": активистка из США пожаловалась на экологию
Ребенок с книгами
В Сети удивились задаче для первоклассников
Лента
новостей
Катер Волжанка-67 на месте столкновения с берегом на Иркутском водохранилище
В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег
Операция в онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина
Руководство онкоцентра имени Блохина прокомментировало конфликт с врачами
Ольга Скабеева и Евгений Попов
Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
Урок
Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников
Новорожденный
В Казахстане врачи вместо реанимации отправили новорожденного в холодильник
Полиция
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Этци (Отци) — ледяная мумия, найденная в Альпах в 1991 году
Археологи нашли свидетельства самых ужасных в истории пыток и убийств
Сцена шоу Голос
Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Пропеллер беспилотного летательного аппарата
В Крыму сравнили украинские беспилотники с детскими самолетиками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Тбилиси тысячи человек пришли попрощаться с композитором Канчели
13:20В Мексике туристка потеряла руку во время сафари по бездорожью
13:17Балетная труппа Мариинского театра открывает гастроли в США
13:14Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова
13:10Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
12:58Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены
12:55Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
12:55Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров
12:53Военных спутников в России в полтора раза больше, чем гражданских
12:51В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони
12:49ВКС "реанимировали" на орбите три российских спутника в апреле и мае
12:41В России разрабатывают защиту спутников от радиоэлектронного воздействия
12:38В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
12:35Власти Венгрии массово изымают паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
12:19В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019
12:18Эксперт прокомментировал идею внести поправки в ПДД по самокатам и сигвеям
12:11МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено
11:59Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем
11:46СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек под Самарой
11:45Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации
Лента новостейМолния