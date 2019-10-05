В ОНК рассказали о драке с участием 200 осужденных в соликамской колонии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Соликамске в ИК-9 после изнасилования заключенного произошла массовая драка с участием порядка 200 человек, сообщил на В Соликамске в ИК-9 после изнасилования заключенного произошла массовая драка с участием порядка 200 человек, сообщил на Facebook член ОНК Пермского края Георгий Ситников, посетивший со своим коллегой Ильей Шенкманом исправительное учреждение.

По данным правозащитников, опросивших осужденных, массовый конфликт произошел 22 сентября. Он, как отмечается, был связан "со случаями самоуправства и сексуального насилия одних осужденных над другими".

В результате, по последним данным, пострадали от 20 до 30 осужденных.

Заключенные сообщили о том, что в конфликте участвовало от 60 до 200 человек. Они самовольно переместились в отряд, где проживали лица, предположительно, осуществившие ранее действия сексуального характера.

Причиной конфликта, как отмечается, стало "нарушение криминальных традиций и правил", а именно "самоуправство одного из осужденных по определению социального статуса осужденных". Это вызвало недовольство лиц "отрицательной направленности", "которые и решили физически наказать отступника", пишет Ситников.

При этом "вместо него под горячую руку попались обычные осужденные, которые были ни в чем не виноваты", добавил он.

По словам осужденных, участники конфликта смогли покинуть свои отряды в нарушение правил внутреннего распорядка, причем сотрудники ИК не чинили им в этом существенных препятствий. В этом члены ОНК усматривают нарушения в работе учреждения.

"Сообщенные в ходе беседы обстоятельства, на мой взгляд, могут указывать на признаки совершения преступлений", — отметил правозащитник.

Он напомнил, что проверку информации о происшествиях в колонии также проводил 27 сентября аппарат регионального омбудсмена. Главным предметом проверки были сообщения в СМИ о том, что в отношении заключенных осуществляется сексуальное насилие, в том числе для вымогательства взяток и явок с повинной.

Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека, предварительная проверка показала, что избиение и изнасилование осужденного двумя заключенными могло быть вызвано личной неприязнью между ними и произошло вследствие проблем с безопасностью в этой колонии.

СК возбудил уголовное дело по факту надругательства, а также дело о халатности в отношении сотрудников ИК. По версии следствия, 22 сентября двое осужденных 1986 и 1990 годов рождения избили и изнасиловали в жилой секции отряда другого заключенного. После инцидента на территории произошла драка между осужденными, в ходе которой, по данным ИК, пострадали более десяти человек. По информации омбудсмена, травмы получили около 25 человек.