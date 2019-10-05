МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.

По его словам, в Тбилиси только приветствуют ускорение этого процесса.

Дипломат отметил, что отношения между народами и туризм являются теми направлениями, которые содействуют деэскалации.

Ранее власти страны сообщили о рекордном снижении туристического потока в аэропортах Тбилиси и Батуми вследствие прекращения авиационного сообщения с Россией. По предварительным оценкам, местный турсектор не досчитается свыше 700 миллионов долларов.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что власти страны выступают за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения. Политик при этом заявил, что Тбилиси в этом вопросе нужно сделать первый шаг.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что восстановление прямых рейсов возможно лишь после нормализации отношений между двумя государствами. В Кремле отметили, что Москва и Тбилиси должны "отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим для возобновления рейсов".

Песков подчеркнул, что наметились признаки прогресса в этом вопросе — например, состоявшаяся в Нью-Йорке первая первая с 2008 года встреча глав МИД России и Грузии.

Прекращение авиасообщения

Владимир Путин с 8 июля запретил российским перевозчикам прямое авиасообщение с Грузией. Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских компаний в Россию.

Эти меры были приняты на фоне антироссийских акций в Тбилиси. В июне в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как предусматривал протокол мероприятия, сел в кресло спикера парламента, что вызвало негодование местных радикалов и их протесты.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне этих событий обвинила Россию в организации протестов и назвала ее "врагом и оккупантом".