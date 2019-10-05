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РИА Новости

МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

04:27 05.10.2019
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© Фото : Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaМинистр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of Georgia
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.
По его словам, в Тбилиси только приветствуют ускорение этого процесса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
27 сентября, 23:05РИА Новости
Лавров назвал условие для возобновления авиасообщения с Грузией
Дипломат отметил, что отношения между народами и туризм являются теми направлениями, которые содействуют деэскалации.
Ранее власти страны сообщили о рекордном снижении туристического потока в аэропортах Тбилиси и Батуми вследствие прекращения авиационного сообщения с Россией. По предварительным оценкам, местный турсектор не досчитается свыше 700 миллионов долларов.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что власти страны выступают за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения. Политик при этом заявил, что Тбилиси в этом вопросе нужно сделать первый шаг.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что восстановление прямых рейсов возможно лишь после нормализации отношений между двумя государствами. В Кремле отметили, что Москва и Тбилиси должны "отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим для возобновления рейсов".
Песков подчеркнул, что наметились признаки прогресса в этом вопросе — например, состоявшаяся в Нью-Йорке первая первая с 2008 года встреча глав МИД России и Грузии.
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
27 сентября, 12:33РИА Новости
В Кремле надеются на возобновление авиасообщения с Грузией

Прекращение авиасообщения

Владимир Путин с 8 июля запретил российским перевозчикам прямое авиасообщение с Грузией. Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских компаний в Россию.
Эти меры были приняты на фоне антироссийских акций в Тбилиси. В июне в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как предусматривал протокол мероприятия, сел в кресло спикера парламента, что вызвало негодование местных радикалов и их протесты.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне этих событий обвинила Россию в организации протестов и назвала ее "врагом и оккупантом".
Дмитрий Медведев счел это заявление непрофессиональным
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Давид ЗалкалианиГеоргий ГахарияМИД РФМИД ГрузииСергей ГавриловГрузияВ мире
Популярные комментарии
Как надоели главные всё прощальщики от власти . Дайте гордым горцам из грузии отдохнуть от Россиян лет 20 - 50 .
5 октября, 05:26
kazak1213
12410002
Ещё рано....грузины должны насладиться последствиями нападения на россиян.
5 октября, 05:13
Михаил Тритон
11400101
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