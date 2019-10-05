Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T05:00Z
https://ria.ru/20191005/1559460721.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155946/08/1559460868_0:240:600:578_1036x0_80_0_0_73f95fdc4b123c4b2c611c87a0f80fad.jpg
РИА Новости

В Якутии более 150 детей эвакуировали из-за задымления в доме-интернате

04:17 05.10.2019 (обновлено: 05:00 05.10.2019)
1032
© Фото : МЧС РоссииЭвакуация детей из дома-интерната из-за задымления в Нерюнгри, Якутия
Эвакуация детей из дома-интерната из-за задымления в Нерюнгри, Якутия
© Фото : МЧС России
ЯКУТСК, 5 окт — РИА Новости. Пожарные в якутском городе Нерюнгри эвакуировали из дома-интерната более 150 детей из-за задымления, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
В субботу поступила информация о задымлении в подвале республиканского дома-интерната для умственно отсталых детей в поселке Серебряный Бор.
"На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдалось задымление в подвальном помещении, из здания эвакуированы в соседний корпус 158 детей и 45 персонала", — сказали в пресс-службе.
Администрация поселка предоставила автобусы для эвакуации детей. Погибших и пострадавших нет.
Паромная переправа
Вчера, 07:16РИА Новости
В Якутии паром, перевозивший около 40 человек и транспорт, сел на мель
711304
Обсудить 0
РоссияЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Пустые парты в школьном классе
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку "спустить шкуру"
РИА
Новости
Молоток судьи
Суд арестовал подростка из Балашихи, обвиняемого в убийстве школьницы
Катер Волжанка-67 на месте столкновения с берегом на Иркутском водохранилище
В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
Лента
новостей
Ольга Скабеева и Евгений Попов
Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
Паромная переправа
В Якутии паром, перевозивший около 40 человек и транспорт, сел на мель
Автомобиль скорой помощи в США
В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
Автомобили полиции
В Петербурге полицейские ограбили мужчину, от которого требовали взятку
Участники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
Мужчина едет на электросамокате
СМИ сообщили о поправках к ПДД из-за электросамокатов и гироскутеров
Ребенок с книгами
В Сети удивились задаче для первоклассников
Строительство газопровода Северный поток-2
Дания обязана разрешить строить "Северный поток — 2", заявили в "Газпроме"
Операция в онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина
Руководство онкоцентра имени Блохина прокомментировало конфликт с врачами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Тбилиси тысячи человек пришли попрощаться с композитором Канчели
13:20В Мексике туристка потеряла руку во время сафари по бездорожью
13:17Балетная труппа Мариинского театра открывает гастроли в США
13:14Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова
13:10Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
12:58Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены
12:55Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
12:55Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров
12:53Военных спутников в России в полтора раза больше, чем гражданских
12:51В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони
12:49ВКС "реанимировали" на орбите три российских спутника в апреле и мае
12:41В России разрабатывают защиту спутников от радиоэлектронного воздействия
12:38В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
12:35Власти Венгрии массово изымают паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
12:19В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019
12:18Эксперт прокомментировал идею внести поправки в ПДД по самокатам и сигвеям
12:11МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено
11:59Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем
11:46СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек под Самарой
11:45Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации
Лента новостейМолния