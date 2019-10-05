В Якутии более 150 детей эвакуировали из-за задымления в доме-интернате

Эвакуация детей из дома-интерната из-за задымления в Нерюнгри, Якутия

ЯКУТСК, 5 окт — РИА Новости. Пожарные в якутском городе Нерюнгри эвакуировали из дома-интерната более 150 детей из-за задымления, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

В субботу поступила информация о задымлении в подвале республиканского дома-интерната для умственно отсталых детей в поселке Серебряный Бор.

"На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдалось задымление в подвальном помещении, из здания эвакуированы в соседний корпус 158 детей и 45 персонала", — сказали в пресс-службе.