В Сети удивились задаче для первоклассников

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пользователь Пользователь пикабу nstonic поделился на сайте "задачей с подвохом" для первоклассников, которую ребенок его коллеги, по мнению учителя, неправильно решил.

Задача входила в проверочную работу по неназванному предмету по теме "пространственные и временные представления". В условии от ученика требуется нарисовать круг, а слева от него — квадрат.

По словам автора публикации, ребенок "сделал как написано" и нарисовал круг, а слева от него — квадрат. Однако ответ не засчитали, и ученику поставили минус. Для правильного решения задачи, согласно реконструкции представленной пользователем соцсети, ребенку следовало нарисовать квадрат справа от круга.

Педагог объяснила, что ученик должен был себя представить на месте нарисованного круга, а затем представить слева от себя квадрат, и после этого нарисовать геометрическую фигуру. Однако в самом задании таких уточнений нет.

"Вот вы представьте себя на месте кружочка. Вы лежите на листке, и слева от вас лежит квадрат", — цитирует nstonic учителя.

Он также добавил, что мать одного из учеников в родительском чате пошутила о том, как задачу на пространственное мышление можно применить в реальной жизни.