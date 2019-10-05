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РИА Новости

В Сети удивились задаче для первоклассников

04:18 05.10.2019
36028
© Fotolia / Picture-FactoryРебенок с книгами
Ребенок с книгами
© Fotolia / Picture-Factory
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пользователь пикабу nstonic поделился на сайте "задачей с подвохом" для первоклассников, которую ребенок его коллеги, по мнению учителя, неправильно решил.
Задача входила в проверочную работу по неназванному предмету по теме "пространственные и временные представления". В условии от ученика требуется нарисовать круг, а слева от него — квадрат.
По словам автора публикации, ребенок "сделал как написано" и нарисовал круг, а слева от него — квадрат. Однако ответ не засчитали, и ученику поставили минус. Для правильного решения задачи, согласно реконструкции представленной пользователем соцсети, ребенку следовало нарисовать квадрат справа от круга.
Педагог объяснила, что ученик должен был себя представить на месте нарисованного круга, а затем представить слева от себя квадрат, и после этого нарисовать геометрическую фигуру. Однако в самом задании таких уточнений нет.
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"Вот вы представьте себя на месте кружочка. Вы лежите на листке, и слева от вас лежит квадрат", — цитирует nstonic учителя.
Он также добавил, что мать одного из учеников в родительском чате пошутила о том, как задачу на пространственное мышление можно применить в реальной жизни.
"Если вы видите знак "Поворот на право запрещен", нужно ли себя представлять на месте этого и знака? И значит на самом деле, что запрещен поворот налево?" — сыронизировала она.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Сначала подумал что училка самодурка, потом обратил внимание на название темы. Может она весь урок объясняла как представлять себя на месте круга, а потом задала задачу по этой теме. Тогда всё выглядит совсем по другому.
5 октября, 06:06
ssmls
550017
А где у круга "лево"?
5 октября, 07:58
В Вячеслав Антюфеев
1210000
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