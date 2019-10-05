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РИА Новости

В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну

04:03 05.10.2019
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CC0 / DEZALB / Кито, Эквадор
Кито, Эквадор
CC0 / DEZALB /
Кито, Эквадор. Архивное фото
САН-ЛУИС, 5 окт - РИА Новости. Транспортные службы Эквадора прекратили забастовку, которая буквально парализовала на два дня страну, но представили свои требования властям, сообщает портал El Comercio.
В четверг в Эквадоре начались протесты таксистов, недовольных отменой субсидий на топливо. К транспортным присоединились и другие перевозчики. Были перекрыты многие дороги. Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами. Транспортное сообщение в стране было парализовано два дня подряд.
Глава Национальной федерации общественного пассажирского транспорта Эквадора Абель Гомес отметил, что транспортники не несут ответственности за акты вандализма, которые были зафиксированы во время забастовки.
Он не стал говорить о возможном соглашении с властями, но заявил о необходимости пересмотра тарифов на проезд. Это может быть некой компенсацией за отмену субсидий.
Президент Эквадора Ленин Морено
00:20РИА Новости
В Эквадоре не вернут субсидии на бензин, отмена которых вызвала протесты
Чуть ранее в пятницу президент Эквадора Ленин Морено заявил, что власти не пересмотрят решение отменить субсидии на бензин.
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Ленин Морено (Гарсис Морено)ЭквадорВ мире
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