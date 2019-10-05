Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис

САН-ЛУИС (АРГЕНТИНА), 5 окт - РИА Новости. Небольшой планетарий города Ла-Пунта в аргентинской провинции Сан-Луис теперь сможет рассказать и показать мечтателям о далёких звёздах и планетах, что такое первый полет в космос - здесь открыли бюст Юрия Гагарина и фотовыставку, посвященную его жизни и путешествию.

Мероприятие, организатором которого выступило Россотрудничество, было приурочено к годовщине запуска первого искусственного спутника Земли, который состоялся 4 октября 1957 года. Глава "Дома России" в Буэнос-Айресе Ольга Муратова сообщила журналистам, что установить бюст попросил университет Ла-Пунты, на территории которого располагается планетарий.

На церемонию приехал российский космонавт Сергей Ревин. Два дня он отвечал на десятки вопросов о своем полете на МКС, который состоялся в мае-сентябре 2012 года. Взрослые и дети интересовались экспериментами, которые проводят космонавты в космосе, тем, как там можно есть, спать, заниматься спортом, что делать, если в люк МКС постучит инопланетянин, можно ли, отправившись к звёздам, остаться молодым и не постареть.

В открытии бюста приняли участие и будущие открыватели новых планет - ученики начальных классов местной школы, одетые как настоящие космонавты - в белые костюмы, имитирующие скафандры, и поролоновые шлемы.

"Я очень хочу на Луну, она ведь из сыра", - признался РИА Новости семилетний Мигель. "А я хочу на Сатурн, он с кольцами, и это красиво", - сказала маленькая Мария.