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РИА Новости
Культура

Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис

04:00 05.10.2019 (обновлено: 04:40 05.10.2019)
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© РИА Новости / Дарья СтаниславецБюст Гагарина в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
Бюст Гагарина в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
© РИА Новости / Дарья Станиславец
Бюст Гагарина в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис. Архивное фото
САН-ЛУИС (АРГЕНТИНА), 5 окт - РИА Новости. Небольшой планетарий города Ла-Пунта в аргентинской провинции Сан-Луис теперь сможет рассказать и показать мечтателям о далёких звёздах и планетах, что такое первый полет в космос - здесь открыли бюст Юрия Гагарина и фотовыставку, посвященную его жизни и путешествию.
Мероприятие, организатором которого выступило Россотрудничество, было приурочено к годовщине запуска первого искусственного спутника Земли, который состоялся 4 октября 1957 года. Глава "Дома России" в Буэнос-Айресе Ольга Муратова сообщила журналистам, что установить бюст попросил университет Ла-Пунты, на территории которого располагается планетарий.
На церемонию приехал российский космонавт Сергей Ревин. Два дня он отвечал на десятки вопросов о своем полете на МКС, который состоялся в мае-сентябре 2012 года. Взрослые и дети интересовались экспериментами, которые проводят космонавты в космосе, тем, как там можно есть, спать, заниматься спортом, что делать, если в люк МКС постучит инопланетянин, можно ли, отправившись к звёздам, остаться молодым и не постареть.
В открытии бюста приняли участие и будущие открыватели новых планет - ученики начальных классов местной школы, одетые как настоящие космонавты - в белые костюмы, имитирующие скафандры, и поролоновые шлемы.
Флаг Аргентины
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"Я очень хочу на Луну, она ведь из сыра", - признался РИА Новости семилетний Мигель. "А я хочу на Сатурн, он с кольцами, и это красиво", - сказала маленькая Мария.
"К сожалению, (сейчас) немногие хотят стать космонавтами, что у нас в России, что и в других странах. Они не допускают мысли, что об этом можно мечтать. Поэтому одна из наших задач в России состоит в том, чтобы побольше рассказывать о нашей профессии, чтобы ребята начинали уже мечтать", - сказал журналистам Ревин.
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КультураСергей РевинМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаАргентинаРоссотрудничествоЮрий Гагарин (космонавт)Россия
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