В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну

ЛИМА, 5 окт - РИА Новости. Выборы в конгресс Перу, намеченные на 26 января, должны помочь преодолеть политическую конфронтацию в стране, считает президент Мартин Вискарра.
"Надеемся, что с решением , которое мы приняли (роспуск конгресса - ред) и с запущенным процессом новых выборов в конгресс 26 января мы сможем преодолеть этот этап конфронтации и все приложим усилия для того, что действительно важно - для развития всего перуанского народа", - сказал он на встрече с бизнесменами.
Вискарра 30 сентября объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты бойкотировали его реформу конституционного суда. Распущенный парламент объявил Вискарру временно недееспособным и привел к присяге вместо него вице-президента Мерседес Араос.
Однако уже 1 октября Араос написала письмо на имя главы конгресса, в котором заявила, что уходит в отставку и отказалась исполнять обязанности главы государства.
После роспуска парламента Вискарра назначил новый кабинет министров страны.