В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну

"Надеемся, что с решением , которое мы приняли (роспуск конгресса - ред) и с запущенным процессом новых выборов в конгресс 26 января мы сможем преодолеть этот этап конфронтации и все приложим усилия для того, что действительно важно - для развития всего перуанского народа", - сказал он на встрече с бизнесменами.