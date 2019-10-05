Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T03:20Z
https://ria.ru/20191005/1559460554.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155929/96/1559299657_0:0:3006:1692_1036x0_80_0_0_089a342dbbc3bc15ae49b48a7fe2517c.jpg
РИА Новости

В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну

03:20 05.10.2019
227
© AP Photo / Martin MejiaПрезидент Перу Мартин Вискарра
Президент Перу Мартин Вискарра
© AP Photo / Martin Mejia
Президент Перу Мартин Вискарра. Архивное фото
ЛИМА, 5 окт - РИА Новости. Выборы в конгресс Перу, намеченные на 26 января, должны помочь преодолеть политическую конфронтацию в стране, считает президент Мартин Вискарра.
"Надеемся, что с решением , которое мы приняли (роспуск конгресса - ред) и с запущенным процессом новых выборов в конгресс 26 января мы сможем преодолеть этот этап конфронтации и все приложим усилия для того, что действительно важно - для развития всего перуанского народа", - сказал он на встрече с бизнесменами.
Вискарра 30 сентября объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты бойкотировали его реформу конституционного суда. Распущенный парламент объявил Вискарру временно недееспособным и привел к присяге вместо него вице-президента Мерседес Араос.
Однако уже 1 октября Араос написала письмо на имя главы конгресса, в котором заявила, что уходит в отставку и отказалась исполнять обязанности главы государства.
Президент Перу Мартин Вискарра
3 октября, 04:41РИА Новости
Парламентарии Перу обратятся в КС из-за ситуации с их роспуском
После роспуска парламента Вискарра назначил новый кабинет министров страны.
100010
Обсудить 0
Мартин ВискарраПеруВ мире
Рекомендуем
Здание управления Федеральной налоговой службы России
ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
РИА
Новости
Очередь во время выборов в Рио-де-Жанейро
Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
Кито, Эквадор
В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
Глава МИД Австралии Марис Пейн
Австралийская пара, задержанная в Иране, освобождена из-под стражи
Лента
новостей
Центр временного размещения нелегальных иммигрантов Northwest Detention Center в штате Вашингтон
Трамп ограничил въезд в США иммигрантам, у которых нет медстраховки
Город Алеппо в Сирии
Владелец текстильной фабрики в Алеппо рассказал о работе под обстрелами
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
Эвакуация детей из дома-интерната из-за задымления в Нерюнгри, Якутия
В Якутии более 150 детей эвакуировали из-за задымления в доме-интернате
Флаг Аргентины
Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
Президент Армении Армен Саркисян
Президент Армении утвердил соглашение о создании аналога МАК
Бюст Гагарина в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
Ралли кандидата в президенты США от демократической партии Бернард Сандерс
После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
Бывший командир ФАРК Иван Маркес
Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Тбилиси тысячи человек пришли попрощаться с композитором Канчели
13:20В Мексике туристка потеряла руку во время сафари по бездорожью
13:17Балетная труппа Мариинского театра открывает гастроли в США
13:14Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова
13:10Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
12:58Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены
12:55Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
12:55Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров
12:53Военных спутников в России в полтора раза больше, чем гражданских
12:51В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони
12:49ВКС "реанимировали" на орбите три российских спутника в апреле и мае
12:41В России разрабатывают защиту спутников от радиоэлектронного воздействия
12:38В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
12:35Власти Венгрии массово изымают паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
12:19В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019
12:18Эксперт прокомментировал идею внести поправки в ПДД по самокатам и сигвеям
12:11МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено
11:59Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем
11:46СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек под Самарой
11:45Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации
Лента новостейМолния