Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"

В июле в издании "Синева", выпускаемом Красноярским машиностроительным заводом, говорилось, что старт ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и третьим спутником "Электро-Л" намечается в декабре.

Первый спутник "Электро-Л" был запущен с Байконура в 2011 году. В 2016 году он вышел из строя и был исключен из состава орбитальной группировки. В 2015 году был запущен второй "Электро-Л". Запуски четвертого и пятого спутников "Электро-Л" планируются в 2021 и 2022 годах.