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РИА Новости

Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"

03:16 05.10.2019
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© НПО имени ЛавочкинаСпутник "Электро-Л"
Спутник Электро-Л
© НПО имени Лавочкина
Спутник "Электро-Л". Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следующий метеорологический спутник "Электро-Л" планируется запустить с космодрома Байконур 24 декабря, сообщается в материалах компании "Ингосстрах", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В июле в издании "Синева", выпускаемом Красноярским машиностроительным заводом, говорилось, что старт ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и третьим спутником "Электро-Л" намечается в декабре.
В материалах "Ингосстраха" в качестве даты запуска указано 24 декабря.
Первый спутник "Электро-Л" был запущен с Байконура в 2011 году. В 2016 году он вышел из строя и был исключен из состава орбитальной группировки. В 2015 году был запущен второй "Электро-Л". Запуски четвертого и пятого спутников "Электро-Л" планируются в 2021 и 2022 годах.
Земля
1 октября, 03:26РИА Новости
Россия отложила запуск спутника изучения магнитосферы Земли "Резонанс"
Основная область применения космических аппаратов системы "Электро" - обеспечение Росгидромета, служб министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств оперативной информацией для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, анализа условий полета авиации, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций, а также ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.
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Протон-МКрасноярский машиностроительный заводКосмос - РИА НаукаРосгидрометИнгосстрахРоссия
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