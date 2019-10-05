Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следующий метеорологический спутник "Электро-Л" планируется запустить с космодрома Байконур 24 декабря, сообщается в материалах компании "Ингосстрах", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В июле в издании "Синева", выпускаемом Красноярским машиностроительным заводом, говорилось, что старт ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и третьим спутником "Электро-Л" намечается в декабре.
В материалах "Ингосстраха" в качестве даты запуска указано 24 декабря.
Первый спутник "Электро-Л" был запущен с Байконура в 2011 году. В 2016 году он вышел из строя и был исключен из состава орбитальной группировки. В 2015 году был запущен второй "Электро-Л". Запуски четвертого и пятого спутников "Электро-Л" планируются в 2021 и 2022 годах.
Основная область применения космических аппаратов системы "Электро" - обеспечение Росгидромета, служб министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств оперативной информацией для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, анализа условий полета авиации, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций, а также ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.