В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В МЧС рассказали, как вести себя при нападении агрессивной собаки.

Если животное готово напасть, нужно остановиться и твердым голосом отдать команды: "Место!", "Стоять!", "Сидеть!" или "Фу!". Иногда от серии команд собака может растеряться и отступить, отмечают спасатели.

Кроме того, можно использовать зонтик, палки или камни. При этом следует отступать спиной к укрытию, забору или дому и при этом звать на помощь.

Если собака и после этого не останавливается, спасатели советуют обмотать плащом или пиджаком предплечье и кисть, выставить руку вперед и спровоцировать собаку на укус. Затем следует ударить животное по верхней челюсти. Кроме того, у собак есть и другие болевые точки — нос, пах и язык.

Если собака все же укусила, то рекомендуется промыть рану перекисью водорода или водой, края смазать йодом и наложить чистую повязку.

Сразу же после укуса надо обратиться в ближайший травмпункт и сообщить о случившемся в полицию и санитарные службы, указав по возможности точный адрес владельца собаки.

В конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. В него вошли 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы. Отмечается, что эти собаки обладают генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляют потенциальную опасность для людей.