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РИА Новости

В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак

03:13 05.10.2019 (обновлено: 12:36 05.10.2019)
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© Pixabay / Andr SommerhЗлая собака
Злая собака
© Pixabay / Andr Sommerh
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В МЧС рассказали, как вести себя при нападении агрессивной собаки.
Если животное готово напасть, нужно остановиться и твердым голосом отдать команды: "Место!", "Стоять!", "Сидеть!" или "Фу!". Иногда от серии команд собака может растеряться и отступить, отмечают спасатели.
Кроме того, можно использовать зонтик, палки или камни. При этом следует отступать спиной к укрытию, забору или дому и при этом звать на помощь.
Если собака и после этого не останавливается, спасатели советуют обмотать плащом или пиджаком предплечье и кисть, выставить руку вперед и спровоцировать собаку на укус. Затем следует ударить животное по верхней челюсти. Кроме того, у собак есть и другие болевые точки — нос, пах и язык.
Акбаш
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Если собака все же укусила, то рекомендуется промыть рану перекисью водорода или водой, края смазать йодом и наложить чистую повязку.
Сразу же после укуса надо обратиться в ближайший травмпункт и сообщить о случившемся в полицию и санитарные службы, указав по возможности точный адрес владельца собаки.
В конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. В него вошли 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы. Отмечается, что эти собаки обладают генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляют потенциальную опасность для людей.
С 1 января 2020 года запрещается выгул таких собак без поводка и намордника, а если животное находится на территории своего владельца, то у входа должна быть соответствующая предупреждающая табличка.
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Земля - РИА НаукаМЧС РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Еще можно пригрозить собачке обращением в суд.У нас же <правовое>государство...Ну а если все методы,перечисленные МыЧыСы не помогли,не отчаивайтесь...Все мы когда нибудь умрем...
5 октября, 07:48
ig.arhimond
694411038
по яйцам, всё как у нас
5 октября, 04:21
Ж П
41211107
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