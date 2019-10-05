ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ не получила ни одного официального обращения от граждан в связи с якобы имевшими место случаями мошенничества с поддельными налоговыми уведомлениями, а также не нашла подтверждений описанным блогерами примерам, сообщили РИА Новости в ведомстве.

В СМИ со ссылкой на сообщения в социальных сетях в последнее время стали появляться истории о мошенничестве с поддельными письмами из ФНС, в которых якобы сообщается о наличии у налогоплательщика задолженности по тем или иным налогам и предлагается перевести сумму задолженности на счет, принадлежащий мошенникам.

"Ни одного официального обращения от граждан по этому поводу мы не получали", - сообщили агентству в пресс-службе ФНС. Более того, сотрудники ведомства проверили нашумевшие в интернете истории, однако информация ни об одной из них в результате не подтвердилась, а авторы этих постов не выходят на связь с налоговиками.

Налоговая служба советует гражданам в любом случае быть внимательными при оплате счетов, а в случае проблем или вопросов – обращаться в ФНС через официальный сайт ведомства или звонить в колл-центр.

Проверить начисление налогов и наличие задолженности граждане могут и самостоятельно в "личном кабинете" на сайте ФНС. Через этот сервис можно также заплатить налоги, причем с прошлого года это можно сделать не только за себя, но и за своих близких.