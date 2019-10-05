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РИА Новости

ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем

03:30 05.10.2019
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© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкЗдание управления Федеральной налоговой службы России
Здание управления Федеральной налоговой службы России
© РИА Новости / Александр Уткин
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Здание управления Федеральной налоговой службы России. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ не получила ни одного официального обращения от граждан в связи с якобы имевшими место случаями мошенничества с поддельными налоговыми уведомлениями, а также не нашла подтверждений описанным блогерами примерам, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В СМИ со ссылкой на сообщения в социальных сетях в последнее время стали появляться истории о мошенничестве с поддельными письмами из ФНС, в которых якобы сообщается о наличии у налогоплательщика задолженности по тем или иным налогам и предлагается перевести сумму задолженности на счет, принадлежащий мошенникам.
"Ни одного официального обращения от граждан по этому поводу мы не получали", - сообщили агентству в пресс-службе ФНС. Более того, сотрудники ведомства проверили нашумевшие в интернете истории, однако информация ни об одной из них в результате не подтвердилась, а авторы этих постов не выходят на связь с налоговиками.
Налоговая служба советует гражданам в любом случае быть внимательными при оплате счетов, а в случае проблем или вопросов – обращаться в ФНС через официальный сайт ведомства или звонить в колл-центр.
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Проверить начисление налогов и наличие задолженности граждане могут и самостоятельно в "личном кабинете" на сайте ФНС. Через этот сервис можно также заплатить налоги, причем с прошлого года это можно сделать не только за себя, но и за своих близких.
Срок уплаты имущественных налогов в России для всех собственников земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей и машиномест истекает 2 декабря.
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Федеральная налоговая служба РФРоссияОбщество
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