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РИА Новости

Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ

01:21 05.10.2019 (обновлено: 13:32 05.10.2019)
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© AP Photo / Khalid MohammedУчастники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
Участники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
© AP Photo / Khalid Mohammed
Участники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в местных силах безопасности и среди медиков.
Ранее директор Иракской обсерватории по правам человека Мустафа Саадун сообщил РИА Новости, что число погибших в ходе демонстраций в Ираке достигло 50 человек, раненых — 1936.
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
3 октября, 07:36РИА Новости
Коалиция США обеспокоена сообщениями о жертвах в ходе протестов в Ираке
Протесты начались во вторник в Багдаде, к среде они охватили не только столицу, но и несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.
Власти полностью отключали со среды по пятницу доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов в центре и на юге страны. Комендантский час, введенный в ночь на четверг в Багдаде, к вечеру охватил также провинции Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит. Закрыты КПП на границе с Ираном. При этом протесты не прекратились.
Лидер иракских шиитов, глава парламентского блока "Саирун" Муктада ас-Садр призвал к отставке правительства страны и досрочным выборам.
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительство и демонстрантов в Ираке к диалогу.
Год назад масштабные народные волнения проходили на юге страны, в основном в портовом городе Басра. Демонстранты протестовали против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли.
Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде
00:44РИА Новости
Генсек ООН призывает правительство Ирака и демонстрантов к диалогу
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Багдад (город)ИракВ мире
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