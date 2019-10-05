Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T01:19Z
https://ria.ru/20191005/1559460042.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/91137/16/911371640_0:212:2242:1473_1036x0_80_0_0_9ee003cdad7de200882bd416e61c61a6.jpg
РИА Новости

Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК

01:19 05.10.2019
467
© РИА Новости / Александр СоловскийБывший командир ФАРК Иван Маркес
Бывший командир ФАРК Иван Маркес
© РИА Новости / Александр Соловский
Бывший командир ФАРК Иван Маркес. Архивное фото
БОГОТА, 5 авг - РИА Новости. Колумбийский специальный трибунал по вопросам мира официально исключил из системы, гарантирующей защиту от уголовного преследования, бывших руководителей Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC) за нарушение мирного соглашения.
"Комиссия Специальной юрисдикции за мир (JEP) постановила исключить из своей юрисдикции Ивана Маркеса, Хосе Сьерру и Энри Кастельяноса", - сообщили представители JEP в ходе выступления в Боготе.
Решение было принято после того, как трибунал проанализировал доказательства и пришел к выводу, что бывшие партизаны РВСК серьезно нарушили условия предоставления защиты от уголовного преследования, предоставляемого в соответствии с Мирным соглашением.
Ранее трибунал JEP уже выдал ордер на арест Ивана Маркеса, Хесуса Сантрича и еще нескольких бывших повстанцев из РВСК, которые после мирного соглашения, заключенного с властями два года назад, объявили о намерении вновь взяться за оружие. Поводом стало опубликованное Маркесом в августе видео, в котором он на фоне двух десятков людей заявляет о создании новой группы, которая будет вести вооруженную борьбу против притеснений.
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
5 сентября, 10:38РИА Новости
Россия призвала мировое сообщество способствовать урегулированию в Колумбии
РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" - общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состояли до 20 тысяч бойцов. Переговоры о мире с властями шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва, однако в итоге завершились успешно.
После соглашения о мире с властями движение РВСК преобразовалось в политическую партию Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ("Общая революционная альтернативная сила", ОРАС/FARC), поменяв название, но сохранив привычную аббревиатуру. Регистрация партии была закончена 10 октября 2017 года.
Переговоры повстанцев из Армии национального освобождения и правительства Колумбии в Эквадоре
31 августа, 03:24РИА Новости
Венесуэла готова помочь правительству Колумбии и повстанцам наладить диалог
100002
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Иван Маркес
Революционные вооруженные силы КолумбииКолумбияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон попросит об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения с ЕС
РИА
Новости
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде, Ирак. 3 октября 2019
В ООН поприветствовали заявление премьера Ирака о демонстрациях в стране
Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне, КНДР
Трамп назвал условие приостановки санкций против КНДР, пишут СМИ
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Еще один сотрудник разведки может подать жалобу на Трампа из-за Украины
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трамп проигнорирует запросы по импичменту, не одобренные конгрессом
Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде, Ирак. 3 октября 2019
В Багдаде продолжились протесты, несмотря на комендантский час
Стефан Дюжаррик
В ООН ответили на предложение России о переносе работы комитета ГА из США
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне
Бюджет ЕС, Brexit и защиту Балтики обсудят премьеры Швеции и Финляндии
Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден выступает в Атланте
Рейтинг Байдена упал почти до минимума из-за украинского скандала в США
Министерство иностранных дел Греции
МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
Платежная система PayPal
Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
Экоактивистка из США призвала есть детей
"Бомбежка России не поможет": активистка из США пожаловалась на экологию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Тбилиси тысячи человек пришли попрощаться с композитором Канчели
13:20В Мексике туристка потеряла руку во время сафари по бездорожью
13:17Балетная труппа Мариинского театра открывает гастроли в США
13:14Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова
13:10Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
12:58Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены
12:55Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
12:55Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров
12:53Военных спутников в России в полтора раза больше, чем гражданских
12:51В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони
12:49ВКС "реанимировали" на орбите три российских спутника в апреле и мае
12:41В России разрабатывают защиту спутников от радиоэлектронного воздействия
12:38В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
12:35Власти Венгрии массово изымают паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
12:19В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019
12:18Эксперт прокомментировал идею внести поправки в ПДД по самокатам и сигвеям
12:11МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено
11:59Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем
11:46СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек под Самарой
11:45Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации
Лента новостейМолния