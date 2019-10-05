Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК

БОГОТА, 5 авг - РИА Новости. Колумбийский специальный трибунал по вопросам мира официально исключил из системы, гарантирующей защиту от уголовного преследования, бывших руководителей Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC) за нарушение мирного соглашения.

"Комиссия Специальной юрисдикции за мир (JEP) постановила исключить из своей юрисдикции Ивана Маркеса, Хосе Сьерру и Энри Кастельяноса", - сообщили представители JEP в ходе выступления в Боготе.

Решение было принято после того, как трибунал проанализировал доказательства и пришел к выводу, что бывшие партизаны РВСК серьезно нарушили условия предоставления защиты от уголовного преследования, предоставляемого в соответствии с Мирным соглашением.

Ранее трибунал JEP уже выдал ордер на арест Ивана Маркеса, Хесуса Сантрича и еще нескольких бывших повстанцев из РВСК, которые после мирного соглашения, заключенного с властями два года назад, объявили о намерении вновь взяться за оружие. Поводом стало опубликованное Маркесом в августе видео, в котором он на фоне двух десятков людей заявляет о создании новой группы, которая будет вести вооруженную борьбу против притеснений.

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" - общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состояли до 20 тысяч бойцов. Переговоры о мире с властями шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва, однако в итоге завершились успешно.