Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Аргентина рассчитывает провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах, сообщил РИА Новости замглавы МИД латиноамериканской страны Густаво Родольфо Злаувинен.

"Хотим сделать это в 2020 году и, если нет, сделаем это в 2021 году, но идея это сделать в разумные сроки", - сказал он.

По его словам, лучше всего это реализовать этот проект в следующем году, поскольку именно на 2020 год приходится 135-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.