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РИА Новости

Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах

01:00 05.10.2019
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© Flickr / FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины
© Flickr / Finizio
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Аргентина рассчитывает провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах, сообщил РИА Новости замглавы МИД латиноамериканской страны Густаво Родольфо Злаувинен.
"Хотим сделать это в 2020 году и, если нет, сделаем это в 2021 году, но идея это сделать в разумные сроки", - сказал он.
По его словам, лучше всего это реализовать этот проект в следующем году, поскольку именно на 2020 год приходится 135-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.
Последний перекрестный год России и Аргентины прошел в 2015 году.
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